Dans un communiqué commun, les présidents du Stade Lavallois et du Mans FC appellent à "une grande fête du football" samedi dans le derby du Maine (8e tour de la coupe de France), et à un esprit de respect dans les tribunes du stade Francis Le Basser.

Coupe de France : les présidents du Stade Lavallois et du Mans FC appellent "à donner une bonne image" samedi

Laurent Lairy et Thierry Gomez, respectivement présidents du Stade Lavallois et du Mans FC

Si une légère vague de froid traverse actuellement le département de la Mayenne, nul doute que vous trouverez un peu de chaleur au stade Francis Le Basser, ce samedi, pour le 8e tour de la coupe de France. Laval affronte Le Mans. C'est le fameux "derby du Maine".

Donner une bonne image

Une rencontre toujours intense sur le terrain, comme en tribunes. Dans un communiqué, Laurent Lairy le président du Stade Lavallois et Thierry Gomez, président du Mans appellent à une "grande fête du football" et à éviter tout débordement. "Le football est une fête partagée par toutes les parties prenantes, joueurs, staffs, supporters, l’environnement communicant, sponsors. Il est donc important que nous puissions donner la meilleure image possible de notre sport que nous aimons" écrivent-ils.

Un peu moins de supporters qu'en National ?

Pour l'instant, 300 supporters manceaux sont attendus à Le Basser. Un peu moins de 3.000 places ont en revanche été vendues à Laval, ce qui paraît surprenant. Lors du match de National, le 17 septembre dernier, entre les deux équipes (victoire 2-1 des Tangos), 6.201 spectateurs avaient fait le déplacement.

"Nos deux équipes s’affronteront donc avec le soutien respectif de leurs supporters mais dans un esprit respectueux et professionnel afin d’élire le vainqueur du moment" espèrent les présidents. Du côté du Stade Lavallois, le groupe ultra du Laval Crew boycotte encore les rencontres de son club.