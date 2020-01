Coupe de France : les premiers résultats des 32es de finale

Après la trêve hivernale, les 32es de finale de la Coupe de France relancent la saison footballistique de ce début d'année et c'est ce week-end. 17 rencontres au programme ce samedi après-midi. À l'ouverture de la journée, vendredi soir, Bordeaux s’est qualifié face au Mans (2-0). Les Girondins, en mode diesel, ont fait respecter la hiérarchie en prenant le meilleur sur une valeureuse équipe du Mans.

Les premiers résultats de ce samedi

Ce samedi, Nantes a bataillé pour dominer 2-0 Bayonne (National 3) et se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France. De son côté, l'US Granville a pris ce match de Coupe de France avec le plus grand sérieux et ça leur a réussi. Les Manchois se sont imposés 1-2 ce samedi après-midi face à Versailles.

En revanche, les Chamois Niortais ont été battus (1-2) par les Réunionnais de la JS Saint-Pierroise qui évoluent quatre divisions en dessous. C'est la première fois qu'un club réunionnais se qualifie pour les 16es de finale depuis 30 ans.

L'entraîneur Robert Moreno a réussi ses débuts : l'AS Monaco se qualifie pour les 16es de finale après une victoire 2-1 contre Reims obtenue à la dernière seconde grâce à Keita Baldé. Les footballeurs strasbourgeois ont logiquement dominé les amateurs du Stade Portelais en 32e de finale de la Coupe de France en les battant 4 à 1 sur la pelouse de Calais. Nîmes se qualifie difficilement face à Tours.

Les résultats de ces 32es de finale de la Coupe de France