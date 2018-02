Déjà testée en France cette saison en Coupe de la Ligue, les arbitres pourront solliciter la vidéo (ou être invité à le faire par l'assistant vidéo) lors des quarts de finale de la Coupe de France, comme l'a précisé la FFF dans un communiqué lundi.

Ils pourront utiliser l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans 4 cas précis avant de valider ou modifier une décision prise sur le terrain.

Quatre cas précis pour recourir à la vidéo

Validité d'un but

La vidéo peut déterminer si le ballon a bien franchi la ligne, et s'il y a ou non une raison de ne pas accorder le but (hors-jeu par exemple).

Situation de penalty

L'utilisation de la vidéo peut permettre de savoir si la faute est réelle ou non, et s'il elle a bien été commise dans la surface de réparation.

Carton rouge

Le rôle de la vidéo est de vérifier si le carton rouge est mérité.

Identification d'un joueur sanctionné

Pour identifier le joueur coupable d'une faute entraînant une sanction administrative (carton jaune ou rouge) ou lors d'une bagarre par exemple.

Comment ça marche ?