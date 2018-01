Caen, France

Patrice Garande, entraîneur du SM Caen

"On ne peut pas faire plus long pour se qualifier... mais après c'est toujours pareil ! Si on ne fait pas la différence en Coupe, on n'est pas à l'abri d'une élimination. Il faut rendre hommage à cette équipe qui nous a posé des problèmes, ils avaient bien préparé leur affaire. J'ai dit aux joueurs avant le match que le seul objectif était de se qualifier. Bien jouer, on s'en foutait un peu. C'est la même histoire qu'en championnat : en deuxième mi-temps, même quand on a pris l'ascendant physique, ce qui était normal, on n'a pas réussi à marquer. On a fait preuve de sang froid sur la séance de tirs-au-but, Brice Samba nous en a sorti deux, on est qualifié pour le prochain tour, c'est le principal."

Brice Samba, gardien du SM Caen, auteur de deux arrêts lors des tirs-au-but

"On savait très bien que ça allait être très, très ,très compliqué. Le coach nous l'avait répété. Si ça ne tenait qu'à nous, on se serait qualifié avant les prolongations et les tirs-au-but mais il faut vraiment féliciter cette équipe qui a vraiment fait un gros match. Une fois que le temps additionnel s'est terminé, ils ne nous on plus pressé, ils étaient carbo... c'est indécis la séance des tirs au but. Ce soir, ça m'a réussi, j'ai sorti deux tirs au but, je suis parti du bon côté sur 4 tirs sur 5. J'aurais pu en sortir un de plus mais deux, ça a été suffisant".

Romain Genevois, défenseur du SM Caen, auteur de son premier but malherbiste

"On ne va retenir que la qualification. Si on passe encore quelques tours, si on arrive a aller loin, on va oublier cet épisode là. On aurait aimé se mettre à l'abri plus tôt mais on est qualifié et c'est le principal. En première période, on n'a pas assez joué au sol, ni au ballon. Heureusement, on est revenu au score avant la pause sur coup de pied arrêté. On a eu des opportunités de l'emporter plus tôt mais on en sort vainqueur donc c'est bien pour nous."

