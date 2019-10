Coupe de France : les résultats du 5e tour en Moselle

Moselle - France

16 clubs du département de la Moselle participaient au 5e tour de la Coupe de France ce week-end.

Samedi, le Sarreguemines FC (N3), pourtant habitué des épopées lors des dernières éditions, a été piégé par une belle équipe de Boulay qui évolue en régionale 1. Les Boulageois se sont imposés 2-0 au stade de la Blies.

Sarrebourg de son côté n'a rien pu faire, éliminé par Schiltigheim (3-0) au stade Morin.

Dimanche, les regards étaient principalement tournés vers Ars-sur-Moselle (D3) qui recevait l'ogre Amnéville (N3). La hiérarchie a été respectée, et c'est le CSOA qui l'a emporté 2-0. Ars a bien résisté avant de craquer en seconde période et sort de la compétition par la grande porte.

Les autres résultats :

Petite Rosselle - St Avold (1-4)

(1-4) Montigny les Metz - Golbey (2-1 ap)

- Golbey (2-1 ap) Hettange - Clouange (0-0, 4-2 tab)

- Clouange (0-0, 4-2 tab) Forbach - Veymerange (2-0)

- Veymerange (2-0) Talange - Hombourg-Haut (0-3)

(0-3) Wenheck - Nousseviller (0-2, match arrêté)

(0-2, match arrêté) Bettborn Hellering - Sarre Union (0-3)

Le tirage au sort du 6e tour de la Coupe de France dans le Grand Est sera effectué mercredi 16 octobre à Pont-à-Mousson.