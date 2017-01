Coupe de France : le programme et les horaires des 16e de finale

Marseille reçoit Lyon mardi en 16e de finale de la Coupe de France et Paris poursuit son marathon de matches en se rendant à Rennes mercredi. Trois autres rencontres vont opposer des écuries de Ligue 1 : Bordeaux-Dijon, Lille-Nantes et Angers-Caen. Matches à écouter sur francebleu.fr !

Le programme et les résultats des 16e de finale

Mardi 31 janvier

Mercredi 1er février

(18h00) Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Prix-lès-Mézières (CFA 2)

CA Bastia (NAT) - Nancy (L1)

Les Herbiers (NAT) - Guingamp (L1)

FC Chambly (NAT) - Monaco (L1)

US Avranches (NAT) - Fleury 91 FC (CFA)

Auxerre (L2) - Saint-Etienne (L1)

Angers (L1) - Caen (L1)

(21h00) Rennes (L1) - Paris SG (L1)

Mercato et choc d'olympiques

Le duel entre l'Olympique de Marseille et son homologue lyonnais est pimenté par ce mercato animé. Acheté 30 millions d'euros à West Ham, Dimitri Payet vient de faire son grand retour à l'OM. Le Réunionnais de 29 ans pourrait disputer le 16e de finale mardi. Ce sera peut-être trop tôt pour le titulariser, mais sa seule présence au stade va électriser l'ambiance. D'autant que Marseille a frappé fort en reconstituant le côté gauche de l'équipe de France avec la paire Patrice Evra-Dimitri Payet.

L'OM a une revanche à prendre après la sèche défaite à Lyon le 21 janvier (3-1). Les Lyonnais ont eux à se racheter de leur contreperformance à domicile contre Lille samedi (2-1). Eux aussi ont été actifs pendant le mercato en signant Memphis Depay, depuis Manchester United, contre une indemnité de 16 millions d'euros. Titulaire samedi, l'attaquant néerlandais a semblé toutefois un peu à court de compétition.

Le marathon de Paris

En course sur tous les tableaux, les Parisiens ont un calendrier infernal en janvier-février. A peine remis de leur nul frustrant contre Monaco dimanche (1-1), les voilà en route pour Rennes et un 16e de finale par forcément évident à négocier. Doubles tenants du titre, les Parisiens savent pertinemment qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur tant les ambitions sont grandes chez leurs propriétaires qataris. L'avantage est que Rennes a un mal fou à marquer des buts, même si l'équipe de Christian Gourcuff a échappé à la défaite in extremis samedi contre Nantes (1-1).

Jouer contre les Bretons peut permettre à Paris de faire oublier les limites affichées face à Monaco. Recruté à Wolfsburg pour quelque 40 millions d'euros, le champion du monde allemand Julian Draxler, préféré à Angel Di Maria, a eu du mal à se faire remarquer. Même si c'est lui qui provoque le penalty salvateur transformé par Edinson Cavani. Dans les cages, Kevin Trapp est sorti blessé, et Alphonse Areola est passé à côté de sa fin de rencontre, en concédant un corner coupable, avant de craquer face à Bernardo Silva.

Le Poiré-sur-Vie, club de DH et Petit Poucet de ces 16e de finale, reçoit Strasbourg, un des quatre derniers clubs de L2 en lice avec Niort, Lens et Auxerre.

