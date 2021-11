Coupe de France : les "Sangliers" de Liffré veulent jouer un mauvais tour aux "Paysans" de Guingamp

"Chaaalalalalala, US Liffréééé !" Sur le terrain d'entraînement, l'équipe U11 des "Sangliers" de l'US Liffré répète déjà ses gammes pour encourager ses aînés ce samedi face à l'En Avant Guingamp. Sur le bord de la touche, Arnaud Cudelou, le coordinateur sportif du club, se réjouit de la réussite des seniors : "Il y a une vraie attente. C'est la vitrine du club, l'équipe fanion, c'est elle qui est la locomotive, ça emmène tout le club derrière, des petits jusqu'aux plus grands. Tout le monde est présent, motivé et mobilisé, pour cet événement."

En cinq ans, Liffré a atteint le 7e tour de la Coupe de France à quatre reprises, s'arrêtant à chaque fois à ce niveau de la compétition. Mais ce samedi, c'est la première fois que le club affrontera un club professionnel dans son histoire. "Le stade sera bondé comme il ne l'a jamais été" assure le président de l'US Liffré Christian Mainguené, qui attend 2900 personnes dans l'enceinte Nelson Paillou pour cette affiche, la capacité maximale d'accueil du stade. Un soutien populaire inhabituel pour les joueurs de l'équipe première, comme l'ailier Steven Morel le confirme : "J'ai 20 ans, forcément, je n'ai encore jamais joué de matchs devant près de 3000 personnes, ça va être quelque chose d'inoubliable, ça va être des images gravées à jamais dans nos souvenirs. Mais il ne faudra surtout pas se mettre de pression négative. (...) Ils ont deux bras et deux jambes comme nous, il ne faudra surtout pas avoir peur d'eux." Bonne nouvelle pour les Liffréens : il n'y a sans doute pas d'animal totem plus à propos que le sanglier, pour poser des problèmes aux "paysans" de l'En Avant Guingamp.

Le stade Nelson Paillou de Liffré © Radio France - François Rauzy

Dans le club de la commune située dans l'est de l'agglomération rennaise, ils sont nombreux à soutenir le Stade Rennais, qui entretient une rivalité avec Guingamp depuis les deux finales perdues contre les Costarmoricains dans la compétition en 2009 et 2014. Le président Christian Mainguené est l'un d'eux : "Je suis un grand fan du Stade Rennais, j'étais au Stade de France pour les deux finales perdues contre Guingamp. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va venger nos Rennais - attention quand je dis venger, je parle évidemment amicalement et dans le respect de l'éthique sportive - mais c'est en effet un vrai clin d'œil. On essaiera de donner une belle image de notre équipe, en essayant de maintenir le suspense le plus longtemps possible, tout au long de la rencontre, pour donner du plaisir au public."

La ville aux couleurs de l'US Liffré

L'effervescence se prolonge jusqu'aux commerces de la commune de plus de 7000 habitants : l'affiche annonçant le match est placardée sur de nombreuses vitrines. Sur la devanture du salon de coiffure "R'Coiff", des maillots de l'US Liffré et des ballons de baudruche jaunes et noirs, les couleurs du club, ont été mis en évidence par la patronne Anaïs : "Mon mari et mon fils sont dans le monde du foot, explique la gérante. Je trouve ça géniale pour une petite équipe comme Liffré qui va recevoir Guingamp, ça met de l'animation dans la ville !"

Les vitrines liffréennes se sont parées de jaune et de noir pour soutenir les Sangliers © Radio France - François Rauzy

Des Liffréens de renom vont assister au match

Pour cette rencontre, l'US Liffré accueillera son ancien joueur Mathieu Le Scornet, dont le frère Guillaume évolue avec l'équipe première liffréenne et pourrait disputer la rencontre. L'entraîneur adjoint de Julien Stéphan à Strasbourg a été libéré par le club alsacien afin de pouvoir assister au match. Le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard, ancien maire de Liffré, sera également présent au stade Nelson Paillou pour ce match.