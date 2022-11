Coupe de France : les Savoyards de l'ES Tarentaise éliminés par Villefranche

Ils savaient que ce 7ème tour de Coupe de France de football n'allait pas être facile. Les Savoyards de l'ES Tarentaise, club de Régional 2, recevaient ce mardi après-midi Villefranche (National) au stade Bardassier de Moûtiers. Quatre niveaux séparent les deux équipes, et la logique a été respectée, puisque l'ES Tarentaise s'est inclinée 5 à 0.

Ouverture du score dès la deuxième minute de jeu

Les footballeurs de Villefranche ont d'entrée mis la pression à leurs adversaires savoyards en ouvrant le score dès la deuxième minute de jeu, avant de marquer à nouveau à la 15e et à la 19e. A la mi-temps, l'ES Tarentaise était menée 3 buts à 0.

Villefranche a enfoncé le clou à la 58e, puis en toute fin de rencontre, avec un deuxième but du milieu offensif Rémi Sergio, même si la deuxième mi-temps a été plus équilibrée que la première entre les deux équipes. Il ne reste donc plus que trois clubs des Pays de Savoie en lice pour le 8ème tour de Coupe de France : Annecy, Rumilly et Chambéry.

Revivez la rencontre grâce au live-tweet de notre reporter François Ventéjou sur place :