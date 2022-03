Coupe de France : les supporter fiers du FC Versailles, malgré l'élimination

Le FC Versailles s'est incliné en demi-finale de la Coupe de France sur la pelouse de l'OGCN Nice, mardi soir (2-0). Mais les supporters, qui ont assisté à la rencontre, dans un bar non loin du stade du club des Yvelines, étaient fier de leurs joueurs.

Au coup de sifflet final, les centaines de Versaillais réunis au bar le Montbauron, à quelques encablures du stade éponyme qui abrite les matches du FC Versailles en championnat; ont applaudi pendant de longues secondes leur équipe, malgré l’élimination contre l'OGC Nice (2-0) en demi-finale de la Coupe de France. Le petit Louis, survêtement aux couleurs du FC Versailles est partagé. "Je suis un petit peu déçu", avoue-t-il, avant d'ajouter: "Mais ça va. C’est quand même incroyable, ce qu’ils ont fait."

A la table d’à côté, Hervé, accompagné de son petit-fils, a apprécié le spectacle. "On s’est bien battus, parce qu’il y a quand même une différence de niveau entre une Ligue 1 et une Nationale 2. Cela aurait été bien qu’on aille un peu plus loin, mais le résultat est presque normal", concède-t-il.

La montée en National 1, pour finir la saison en beauté

Echarpe à l’effigie du FC Versailles sur les épaules, Thierry a vécu intensément la rencontre. "Je suis content, Versailles a fait un bon match. Nice était plus fort que nous, surtout à Nice peut-être. Peut-être que si le match s’était tenu en région parisienne, peut-être que ça aurait été un peu différent", regrette le cinquantenaire. "On peut être fier d’eux, ils ont fait le match qu’on attendait, il n’y pas de déception. Maintenant, il faut viser la montée."

Le joli conte de fée versaillais va en effet se refermer avec un parcours historique en Coupe de France. Mais la saison peut encore réserver une belle surprise avec l’accession en National 1, le FC Versailles compte cinq points d'avance sur son principal rival, Chartres. Prochain match, le 5 mars sur la pelouse des Voltigeurs de Châteaubriant, à 18 heures.