Coupe de France : les supporters de l'AS Nancy Lorraine privés de déplacement contre l'UL Plantières à Metz

Le match de 7e tour de Coupe de France de football entre l'UL Plantières (R2) et l'AS Nancy Lorraine (Ligue 2) prévu ce dimanche 14 novembre continue à faire couler de l'encre et de la salive. Un temps évoqué à Picot à cause des coûts d'organisations trop lourds à supporter pour le club amateur, la rencontre est finalement délocalisée au stade Saint-Symphorien de Metz, grâce au soutien financier des collectivités locales et du FC Metz.

Mais le rendez-vous se fera finalement sans les supporters de l'AS Nancy Lorraine. La préfecture de Moselle a pris ce mercredi 10 novembre un arrêté interdisant "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'AS Nancy Lorraine ou se comportant comme tel, d'accéder au stade Saint Symphorien et de circuler ou stationner sur la voie publique" dans un périmètre défini. L'arrêté évoque les tensions entre supporters ultras de l'AS Nancy Lorraine et du FC Metz qui pourraient profiter de ce match pour en découdre.

Les ultras de l'ASNL ne veulent pas en rester là

Colère des ultras du Saturday FC, principal groupe de supporters qui dénonce dans un communiqué la décision prise par les autorités mosellanes. Les ultras estiment que cet arrêté "attise la colère et l'injustice" "dans un souci d'économie et de limiter les libertés individuelles". Contacté par France Bleu Lorraine, le groupe annonce un recours déposé ce jeudi devant la justice administrative pour faire annuler cet arrêté préfectoral.