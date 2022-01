Coupe de France : les supporters de l'AS Vitré espèrent décrocher la victoire contre le FC Nantes

Patrick, Michel et Jacky seront au premier rang à la Beaujoire, à Nantes, ce dimanche. Ils cumulent 126 ans de passion pour l'AS Vitré à eux trois. Ce dimanche, à 13h45, leurs joueurs affronteront le FC Nantes en 16e de finale de la Coupe de France. Le match est à suivre en direct sur France Bleu Armorique. "Le club est en difficulté en championnat, ça donne un peu de lumière de jouer en Coupe de France", glisse l'un d'entre eux, alors que l'AS Vitré est la lanterne rouge de son groupe en National 2.

Plus de 300 places vendues par les supporters de l'AS Vitré

Le match ne se jouera pas à domicile, comme prévu initialement. L'AS Vitré a fait appel de cette décision de la Fédération française de football (FFF), en vain. "Les contraintes de la date, les récents incidents entre supporters et le contexte global actuel ont eu raison de tous les efforts que nous avons pu déployer", avait alors réagi le club dans un communiqué. "C'est lamentable, lance Michel. Il y en a qui ont le droit de jouer chez eux et nous, on n'a pas le droit." De son côté, Patrick Perrier, le président des supporters, préfère voir le verre à moitié plein : "Les joueurs vont être motivés quand même. Ils l'auraient peut-être été un tout petit peu plus si le match avait lieu au Roazhon Park parce qu'ils en rêvaient. Mais il n'y a pas beaucoup de joueurs amateurs qui ont la chance d'arriver à ce niveau là."

Plus de 300 places ont été vendues par les supporteurs vitréens, trois bus ont été affrétés. Les joueurs ont mis la main à la poche : "Ils sont passés avant l'entrainement chercher des places pour leurs amis, leurs familles. Plusieurs joueurs ont pris 20 places chacun !" Audrey vient de passer au Bistrot des Voyageurs, en face de la gare, pour acheter trois places. "On a gardé les écharpes contre Nantes. On va pouvoir les ressortir, je ne pensais pas qu'elles serviraient aussi tôt !", explique-t-elle, en faisant référence à la défaite de l'AS Vitré contre Nantes en Coupe de France il y a deux ans.

Le petit "qui doit bousculer le gros" selon le président

L'heure est désormais aux pronostics. Certains rêvent d'une victoire 2 buts à 1 des Vitréens mais la plupart espèrent une victoire suite à une séance de tirs aux buts à l'issue du match. "On a un très bon goal, Stevenn Leroux !" Le jeune joueur de 21 ans, lui-même, aimerait arriver au nul zéro partout à la fin du match et "arrêter le penalty final pour se qualifier en huitième de finale". "Pour moi c'est une première, mais j'essaye de mettre le moins de pression possible. Je sais ce que j'ai à faire, on a déjà passé deux séances de pénalty dans cette compétition."

"On a un excellent gardien qui nous a sauvé sur des tours précédents, abonde le président du club, Stéphane Magat. On est le petit qui doit bousculer le gros." Pour le milieu de terrain Eliott Sorin, la Coupe de France est un moment à part dans une saison. "C'est le bonus de chaque année pour avoir un surplus d'émotions, alors que le championnat, c'est la routine". L'ancien Rennais rêve de faire tomber le FC Nantes. "J'étais très content de les voir tomber contre Rennes à la Beaujoire. Et puis ce serait une petite revanche aussi : on a perdu en quart de finale en 2019. Nantes avait maîtrisé son match, on n'avait pas pu mettre un peu de folie sur ce quart de finale, donc là, on espère que ce sera l'inverse !"