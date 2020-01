Coupe de France : les supporters de Linas-Montlhéry sont avant tout fans du PSG

Paris, France

"Faudra faire attention à ne pas se lever quand le PSG va marquer un but ! " Madi, éducateur au club de Linas-Monthléry, résume parfaitement l'état d'esprit qui règne avant la réception du PSG, dimanche, en 32e de finale de la Coupe de France. Les amateurs, de 6e division, s'apprêtent à livrer le plus grand match de l'histoire du club devant 15 000 personnes rassemblées dans le stade Robet-Bobin de Bondoufle. Dans les deux communes de l'Essonne, le cœur des habitants est Rouge et Bleu.

Gagnant sur tous les tableaux

Kylian fait parti des chanceux qui ont obtenu une place pour aller voir cette affiche. Cet abonné du Parc des Princes va pousser derrière le PSG. "Je vais supporter mon équipe de cœur, Paris. Après, je suis content si Linas passe, mais c'est une position compliquée", estime le jeune homme de 18 ans. Avis partagé par Philippe, écharpe du match à la main, cet habitant de Linas a un peu de mal à retourner sa veste. "On va supporter Linas, pour une fois. Quoiqu'il arrive, je serai content, mais c'est vrai qu'en tant que fan parisien, on aimerait voir Paris gagner cette coupe".

Paris ne perd plus en coupe face à des équipes de niveau inférieur depuis 10 ans

Didier est lui aussi un très grand admirateur du Paris Saint-Germain. Dimanche soir, il sera sang et or pour soutenir Linas. "Dans l'absolu, le PSG va gagner, mais on soutient quand même le petit poucet". Des encouragements qui seront bienvenus pour les amateurs face à des Parisiens qui n'ont plus perdu en coupe face à une équipe inférieur depuis 10 ans.