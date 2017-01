Coupe de France : les supporters du Bergerac Périgord FC poussent la chansonnette avant le match face à Lens

Dans huit jours maintenant, le 31 janvier, l'équipe de foot de Bergerac va affronter Lens dans le cadre des 16ème de finale de la Coupe de France. Jamais en cinquante ans le BPFC n'avait atteint un tel niveau dans la compétition, ça valait bien une chanson.

L'adversaire est rude. Et les supporters nombreux et bruyants. A quelques jours du grand match de foot de Bergerac face à Lens, équipe de Ligue 2 connue et reconnue pour la ferveur de ses supporters, ceux du BPFC se préparent en écrivant une petite chanson.

Un air d'ultra girondin

"Allez, allez, allez BPFC... Tous ensemble ce soir on va chanter... Et nous chanterons sans fin, à la gloire des Périgourdins..." Ces deux vers lancent le tout nouveau chant des supporters bergeracois. "Ce match est une sorte de défi aussi pour nous", assure Tom Fauvel, vice-président du club de supporters. "On sait qu'il y aura de la ferveur."

Comme une réponse au célèbre chant entonné par les lensois dans le Stade Bollaert-Delelis, titre du défunt Pierre Bachelet "Les Corons", les supporters tentent de rivaliser. "On rebondit avec notre chant à nous !", précise Jérôme Perinot, président des supporters.

On va essayer de donner de la voix et de montrer la ferveur de nos supporters !

— Jérôme Perinot, président du club de supporters

"Ecoutez ce chant qui vient du cœur... Nous sommes amoureux de nos couleurs... le maillot bleu rouge et blanc... Nous l'avons tous dans le sang..." Ce second couplet, tout comme le premier, se chante sur l'air d'un ancien chant de supporters des ultras girondins. "Cette chanson je l'ai entendue il y a presque quinze ans quand j'allais voir des matchs à Bordeaux", raconte Mickaël Allard, supporter. "Je la trouve très prenante alors j'ai changé les paroles pour les adapter à notre club."

Et la chanson semble plaire. "Les joueurs du BPFC l'ont entendue au dernier match de championnat... certains ont eu les larmes aux yeux." Ils ont demandé l'enregistrement et les paroles du chant de leurs supporters pour, pourquoi pas, l'entonner avec eux mardi prochain.

Le 31 janvier à 18 heures au Stade Gaston Simounet de Bergerac, le BPFC a rendez-vous avec les footballeurs lensois mais aussi avec leur douzième homme, leurs fervents supporters.

