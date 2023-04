Coupe de France : les supporters du FC Nantes ultra motivés, "on va manger les Lyonnais"

La Beaujoire est en ébullition ce mercredi soir ! Le FC Nantes reçoit l'Olympique lyonnais en demi-finale de Coupe de France. Les Canaris, tenants du titre, sont à 90 minutes d'une nouvelle finale au Stade de France. Et leurs supporters vont donner de la voix pour les encourager, ils seront plus de 34.500 dans les travées du stade ce mercredi soir. Les Jaune et Vert rêvent de les emmener de nouveau jusqu'à Paris, le 29 avril prochain.

"Bien sûr qu'on va créer l'exploit !"

Même si les Lyonnais restent sur une victoire face au PSG en Ligue 1 et les Nantais sur une lourde défaite à domicile contre Reims , les fans des Canaris sont plutôt optimistes. Tous ceux que notre reporter, Céline Loizeau, a croisé aux abords de la Beaujoire, prédisent une victoire (serrée) des hommes d'Antoine Kombouaré.

"Ils vont les manger", assurent même Yohann et Franck. Patou, qui connaît tous les chants par cœur, y croit dur comme fer : "J'ai complètement confiance, on va gagner aux tirs au but !". Même son de cloche pour Vincent, supporter des Canaris depuis plus de 30 ans : "Bien sûr qu'on va créer l'exploit et après, on va aller gagner une deuxième Coupe de France de suite à Paris !"

De nombreux fans du FC Nantes sont venus encourager les Canaris © Radio France - Céline Loizeau