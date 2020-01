Coupe de France : Les Verts affronteront Monaco le 28 janvier en 8e de finale

Saint-Étienne, France

Ce tirage, pas vraiment une bonne nouvelle car quoi qu'il arrive, il vaut sans doute mieux affronter une équipe d'amateurs qu'une équipe de Ligue 1. Les supporters espéraient un déplacement dans la banlieue d'Orléans pour valider ensuite en douceur le ticket pour les quarts de finale. Finalement ce sera direction la Principauté dans une semaine tout pile, le 28 janvier.

Mais Monaco est aussi plutôt imprévisible ces derniers temps. Une en pleine reconstruction depuis quelques semaine après avoir, une nouvelle fois, limogé son entraineur portugais Léonardo Jardim. Désormais c'est un Espagnol, Robert Moreno, qui est sur le banc. Un coach sans grande expérience, que l'on connait très peu. Pour l'instant son bilan est bon : 2 victoires en Coupe de France, un match nul tonitruant contre le PSG, et une défaite logique quelques jours plus tard, toujours contre les Parisiens . Monaco version 2020 c'est une équipe offensive mais aussi très perméable en défense : 9 buts marqués et buts encaissés sur les 4 derniers matches.