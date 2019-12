Coupe de France : les Verts sur la route de Bastia Borgo

En 32èmes de finale de la Coupe de France, Bastia Borgo hérite du club mythique de l'AS Saint-Etienne (10 fois champion de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France). Un match qui se jouera le samedi 4 ou le dimanche 5 janvier prochain, et très vraisemblablement au stade de Furiani.

Corse, France

Le club de Bastia-Borgo avait un vœu avant le tirage de ce 8e tour, jouer à domicile pour préserver le championnat. Vœu exaucé hier soir lors du tirage au sort à Rennes, mais ce sera un gros morceau : Saint-Etienne, actuel 8e du championnat de Ligue 1. Le géant Vert se mettra en travers de la route des amateurs de Borgo dirigés par Jean-André Ottaviani. "Quitte à prendre un club de L1, les Verts, c'est bien. C'est quand même un club mythique".

Une rencontre qui s'annonce difficile donc, mais une rencontre de prestige pour Bastia-Borgo, l'occasion de représenter fièrement la Corse, souligne l'un des dirigeants du FC BB, Antoine Emmanuelli : "Il faut que ce soit une grande fête du football... et avec une cerise sur le gâteau. Moi je suis très positif et optimiste. La Coupe de France est faite pour rêver. On est fiers...".

FC Bastia Borgo/ Saint-Etienne, le match se jouera le 4 ou le 5 janvier 2020, probablement à Furiani. Les dirigeants vont en faire la demande cette semaine à la CAB, propriétaire du stade Armand Cesari.