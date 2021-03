Coupe de France : les Voltigeurs de Châteaubriant au défi des 16ème de finale

C'est le grand jour pour les Voltigeurs de Châteaubriant ! Ils affrontent Romorantin ce dimanche 7 mars à partir de 18h30 en 16ème de finale de la Coupe de France. Les deux équipes évoluent toutes les deux en Nationale 2 mais pour les joueurs castelbriantais ce match est bel et bien historique puisque c'est la première fois qu'ils vont aussi loin dans la compétition.

Gérer la pression

"Il ne faut pas se fixer de limite et ne pas s'occuper de l'équipe qui est en face. Ce qu'on a dit aux joueurs c'est de ne pas faire de complexes, ne pas jouer le match avant, ne pas oublier nos valeurs et ce qui a fait qu'on est là", martèle Papy Leye, l’entraîneur des Voltigeurs. La plupart des joueurs travaillent à côté de leur activité au club et c'est aussi ce qui fait leur identité.

Les joueurs plus motivés que jamais

L'équipe de Châteaubriant est la seule encore en lice pour représenter la Loire-Atlantique et la Vendée. Alors les Voltigeurs comptent bien porter haut nos couleurs ce dimanche. "On ira en découdre. On a une grosse forte d'équipe, une grande force de caractère, tout le monde se bat pour tout le monde", expliquent fièrement les joueurs. "En Coupe de France on a pas le choix, soit on passe soit on ne passe pas. L'histoire est déjà écrite à moitié. Maintenant la question est de savoir combien de pages on va rajouter", conclue le coach Leye.