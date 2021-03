Coupe de France : les Voltigeurs de Châteaubriant filent en 8ème de finale

Quel match pour les Voltigeurs ! Les joueurs de Châteaubriant décrochent leur ticket pour les 8ème de finale de la Coupe de France ce dimanche 7 mars après leur victoire 3 à 1 face à Romorantin. Le capitaine et attaquant David Vernet a marqué les trois buts de cette rencontre et mis en confiance les Castelbriantais dès la 10ème minute de jeu en ouvrant le score. Le second but a été marqué à la 30ème minute et le troisième pendant le temps additionnel.