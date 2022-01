Coupe de France : Linas-Montlhéry, si près de l'exploit, est éliminé aux tirs aux buts

Ils ont failli réussir la remontée de l'année 2022. Les amateurs de Linas-Montlhéry, petits poucets de la Coupe de France, sont passés par toutes les émotions dimanche en fin d'après-midi, en seizièmes de finale de la Coupe de France, face à Amiens.

L’abattement tout d’abord, après avoir encaissé 3 buts en 10 minutes en début de seconde période. Et puis l’euphorie, grâce à une improbable remontée. 3-1 à l'heure de jeu, puis 3-2 à la 70e et enfin une improbable égalisation à 3 buts partout dans les arrêts de jeu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La séance des tirs au but fatale aux amateurs

Des supporters qui n'en croyaient pas leurs yeux en tribunes. "C'est incroyable ce qu'il se passe, on y croit, ça va le faire, on ne méritait pas d'être mené 3-0", s'exclame Alexandre au coup de sifflet final. Mais la séance des tirs au but a été fatale aux amateurs. Deux tentatives loupées et c'est Amiens, club de Ligue 2, qui disputera les huitièmes de finale. "On est fiers de ce qu'on a fait, mais il y a beaucoup de déception d'être éliminé comme ça, c'est dur", regrette le défenseur et capitaine Johan Roca au micro de France Bleu Paris.

Être mené trois à zéro, revenir, voilà, la déception est encore plus grande. Les montagnes russes au niveau des émotions, c'est compliqué - Johan Roca, capitaine de Linas-Montlhéry

Un parcours tout de même salué par les supporters présents derrière la rambarde. "C'est que du bonheur, ils nous ont fait rêver, il ne faut pas oublier qu'ils jouaient en régional 2 il y a 6 ans, là on arrive à battre deux clubs professionnels", se réjouit des fans montlhériens.

L'entraîneur Stéphane Cabrelli essaye de relativiser. "On pourra dire qu'on n'a pas pas perdu face aux clubs professionnels (la séance des tirs au but est considérée comme étant un match nul, ndlr). On peut être très fiers de notre parcours, qui a été exceptionnel, on a donné un beau spectacle, je pense que les gens étaient contents, il nous a manqué un brin de chance, tant pis c'est comme ça." Une élimination certes frustrante, mais le club essonnien ne rêve désormais que d'une chose : se frotter à nouveau l'an prochain aux clubs professionnels en Coupe de France.

A noter qu'un seul club francilien poursuit pour l'instant l'aventure en Coupe de France, Versailles s'est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France après son succès 4-0 contre la Roche-Sur-Yon. Créteil a été éliminé par Bergerac aux tirs au but. Dernier club d'Ile-de-France en lice, le Paris Saint-Germain se déplace lundi soir à Vannes.