Coupe de France : Lunéville-Chambly reporté au 14 janvier dans un climat tendu

Le 32e de finale de Coupe de France entre Lunéville (CFA2) et Chambly (National) aura lieu samedi 14 janvier après son report pour cause de pelouse gelée. Un report qui a fait monter la tension entre les deux clubs.

Le match de Coupe de France de football entre Lunéville et Chambly aura finalement lieu samedi 14 janvier à 15 heures. Décision de la Fédération française de football. Le 32e de finale avait été reporté en raison du gel de la pelouse samedi dernier en Meurthe-et-Moselle. On sait déjà que le vainqueur affrontera au prochain tour Monaco.

Ce report et la gestion des événements a fait monter la tension entre les deux clubs, bien loin du fameux esprit de la Coupe de France. Tôt dimanche matin, le club de Chambly a mis la pression en publiant un texte à charge contre le club de Lunéville, estimant avoir été berné par les Lorrains qui, selon les Picards voulaient jouer le match à tout prix sur un terrain gelé. Le staff de Chambly regrettait que la décision n'ait pas été prise plus tôt dans la semaine évitant le déplacement avec son lot de fatigue et de frais.

Des souffleries dès mardi

De son côté, le président du FC Lunéville , Franco Di Sangro a pris la voiture direction Lyon où avait lieu le tirage au sort des 16es de finales dimanche soir pour rencontrer les services de la Fédération française de football. Il a demandé les fameuses souffleries qui ont permis de jouer à Sarreguemines et Besançon par exemple. Elles devraient arriver ce mardi matin pour réchauffer la pelouse qui a déjà commencé à dégeler.

Les relations entre les deux clubs s'étaient déjà tendues au moment du tirage au sort au mois de décembre. L'entraîneur lunévillois Eric Braun, qui espérait recevoir une équipe de Ligue 1 avait parlé d'un "tirage de merde" avec l'opposition face à Chambly. La perspective d'affronter Monaco au tour suivant ne devrait pas aider à calmer les esprits.