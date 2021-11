Coupe de France : malgré la défaite face au Nîmes Olympique, le FC Chusclan-Laudun est à la fête

C'était le derby du Gard : les amateurs du FC Chusclan-Laudun-L'Ardoise recevaient le Nîmes Olympique sur la pelouse du Clos Bon Aure, à Pont-Saint-Esprit ce samedi. Avec une équipe réduite à 10 et 3 buts encaissés, c'est la fin de l'aventure en Coupe de France pour le club. Pour autant, la défaite n'a pas vraiment gâché le plaisir des joueurs et des 1800 supporters assis en tribune ou debout autour du terrain, ravis d'avoir joué ce derby inédit dans l'histoire du club.

Après la défaite, ce que retient Valentin, c'est la persévérance des joueurs de son équipe de cœur : "J'ai entendu en arrivant que certains disaient que Nîmes leur mettrait 7-0 mais ils ont bien défendu !", affirme le jeune garçon. Pour Virginie, la maman de l'un des joueurs, ce n'est pas tant le match qui comptait mais surtout voir son fils jouer contre une équipe de professionnels : "C'est très émouvant, c'est sûr. Et puis lui aussi étant du Gard, il soutient d'habitude le Nîmes Olympique. Donc jouer contre ce club, c'était très fort pour lui", explique-t-elle.

Des souvenirs que l'on aura encore dans 20 ans !

Du côté des joueurs comme Nicolas Deloye, la défaite est évidemment amère. Pour autant, la déception laisse vite place à la joie : "On est content d'avoir fait cette aventure, d'avoir fait honneur à tout notre public, notre ville et notre coin ! On retient cette aventure extraordinaire, le partage avec nos collègues, notre coach et surtout des souvenirs que l'on aura encore dans 20 ans !".

Et s'il y en a un qui s'en souviendra peut-être encore plus, c'est bien Max Tardits, le président du club qui espérait que le match serait surtout une grande fête. "Le score importe peu, relativise le dirigeant. Je suis très fier de ces joueurs. C'est magnifique ! C'est une joie intense !", se réjouit-il.

Désormais, l'heure est au retour en championnat, avant de peut-être revenir aussi forts l'année prochaine.