Coupe de France : malgré tous ses efforts, l'US Raon-l'Etape s'incline contre le FC Metz (1-2)

Il y avait tous les ingrédients d'un beau 7ème tour de Coupe de France de foot ce mardi soir, devant 2 000 spectateurs (dont 300 Messins) au Stade Paul-Gasser de Raon-l'Etape. Le club de la Porte des Vosges savait qu'il fallait un exploit pour se débarrasser des professionnels du FC Metz, évoluant en Ligue 2, soit 3 divisions au-dessus des locaux. Mais malgré une situation qui semblait mal embarquée, Raon a bien failli retourner le scénario d'un match qui semblait pourtant promis aux Mosellans.

Le break pour les Messins

D'entrée, l'US Raon joue clairement sa chance et n'hésite pas à se porter devant le but adverse, notamment par l'intermédiaire du chouchou local Jacky Meindu (21ème minute). Mais en face, les visiteurs aussi ont leur mot à dire et passent pas loin de l'ouverture du score suite à un véritable show de son attaquant Georges Mikautadze (18ème minute).

Seulement voilà, le rouleau-compresseur grenat se met en route aux alentours de la 30ème minute. Un véritable temps fort messin qui se termine sur un but de l'intenable Anthony Musaba, à la 34ème minute. Au retour des vestiaires, le break est même validé par Mikautadze (63ème).

Néanmoins, ce double coup de massue ne semble pas sonner la fin de la partie pour les Raonnais. Le capitaine Omar Hassidou prend ses responsabilités, et son coup franc, bien que dévié, file au fond des filets d'Alexandre Oukidja (71ème). "Quand on est revenu à 2-1, on a tous cru qu'on allait pousser", explique Guillaume, un supporter raonnais. Mais malheureusement, le score ne bougera plus, et au coup de sifflet final, le fair-play était de rigueur. "Le spectacle était sympathique, mais ils étaient costaud, bravo à eux", confie Renaud. "Limite, on ne sentait pas la différence de niveau", ajoute Aurélien.

"Si on ne commettait pas cette erreur avant la mi-temps, on pouvait se permettre de rêver", réagit Farid Touileb, le manager général de l'US Raon. Il souhaite maintenant se servir de cette prestation pour le quotidien du championnat de National 3, où les Vosgiens subissent une mauvaise entame de saison. "Ça ne doit pas être la fin de quelque chose, mais le début d'une autre chose." Au prochain tour le week-end des 19 et 20 novembre, le SAS Epinal tentera de redorer le blason vosgien, lui qui sera l'adversaire du FC Metz.

