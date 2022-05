Coupe de France - Marama Vahirua : "Je suis fier d'avoir ce petit bout de métal à la maison"

Formé au FC Nantes, un club tatoué sur son corps, Marama Vahirua a fait vibrer la Beaujoire au rythme de ses buts et, surtout, de ses désormais célèbres coups de pagaie. Resté huit ans sur les bords de l'Erdre, l'international tahitien remportera notamment la Coupe de France en 2000 et un titre de champion de France, la saison suivante. Désormais à Nice, où il a troqué les crampons de joueur pour ceux d'adjoint de l'équipe U17 des Aiglons et entraîneur spécifique pour les attaquants du centre de formation, le natif de Papeete se confie sur ses souvenirs et ses émotions en Coupe, à l'occasion de la finale au Stade de France, ce samedi soir.

"Ce trophée a beaucoup plus de valeur aujourd’hui"

La réplique de la Coupe de France 2000 trône toujours fièrement dans la maison du désormais quadragénaire. "Ce trophée a beaucoup plus de valeur aujourd’hui, ça fait plus de 20 ans, lâche-t-il, toujours avec le sourire. C’est vrai que je suis fier d’avoir ce genre de petit bout de métal à la maison. Mais ça reste un bout de métal. S'il n'y avait pas ma femme, ce truc-là serait à la poubelle !"

Si on voit d’abord le titre, on oublie qu’il faut faire un match avant.

Élevé et nourri à la gagne, Marama Vahirua a mis du temps à réaliser ce qu'il était parvenu à accomplir avec ses coéquipiers lors de ses années en Jaune et Vert. "Quand on est footballeur, on rêve de gagner tout simplement, explique-t-il. Et quand on a la chance comme moi d’avoir gagné un titre de champion et aussi la Coupe de France, on est formaté à gagner. Ce n’est que quelques années plus tard où je me dis 'ah oui quand même j’ai gagné la Coupe, j’ai gagné si et ça' Mais sur le moment, c’est : on gagne, point. Si on voit d’abord le titre, on oublie qu’il faut faire un match avant, donc le match tu le gagnes, après tu as le titre."

Auteur du seul but de la rencontre lors de la dernière journée face au Havre, le 13 mai 2000, l'attaquant Marama Vahirua permet au FC Nantes d'arracher son maintien en première division. © AFP - Medhi Fedaouch

Une finale en tribune avant un but en or

Vingt ans plus tard, le Tahitien retient surtout l'aventure humaine durant cette seconde épopée d'affilée victorieuse. "C’est quelque chose que je n’ai jamais vécu ailleurs, rembobine le joueur parti sur la Côte d'Azur en 2004. Ça marque aujourd’hui l’entraîneur que je suis. J’ai ces images, j’ai ces souvenirs, j’ai ces valeurs que j’ai ressenti à cette époque-là et j’ai envie de faire la même chose avec mes petits." Pourtant, le 7 mai 2000, tout ne se passe pas comme prévu. Loin de là. "Le matin à Clairefontaine, le coach me convoque me dit : 'j'hésite entre te mettre titulaire ou dans les tribunes parce que j'ai déjà mes remplaçants', se remémore-t-il sans amertume. Il me l'annonce, 'j’ai pris ma décision, t’es dans la tribune'. J’ai accepté mon statut parce que le jour de la finale si tu fous le bordel c’est pas bon."

On fêtait l’anniversaire d’un enterrement.

Cela n'empêche pas le Tahitien d'exulter à la fin du match. De pénétrer sur la pelouse pour aller célébrer avec cette "bande de potes", dixit Charles Devineau, dont la majorité se connaissait depuis le centre de formation. Et de faire la fête ensuite. Mais une nuit qui se voudra sobre, malgré tout, car la tête était à autre chose. Au maintien que les Canaris jouent à la dernière journée, face au Havre. "On fêtait l’anniversaire d’un enterrement, lâche l'attaquant aux 71 buts en première division. La semaine d’après, je joue, on gagne ce match et là on a fait vraiment la fête. En plus, c’est moi qui marque. Comme quoi il y a un Dieu !"