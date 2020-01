Coupe de France - l'ASM Belfort jouera au stade Serzian contre Montpellier, mardi 28 janvier à 18h30

Belfort

Tous les supporteurs de l'ASM Belfort attendaient l'info avec impatience. Ils sont désormais fixés. On connaît le jour, l'horaire et le stade du 8ème de finale de la coupe de France de football de l'ASM B face à Montpellier. Ce sera mardi prochain, le 28 janvier, à 18h30, et cerise sur le gâteau .. au stade Serzian. Les dirigeants belfortains l'ont confirmé ce lundi à France Bleu Belfort-Montbéliard. C'était le souhait des dirigeants, de l'entraîneur et des joueurs, voeu exaucé !

Serzian mieux que Bonal !

Le diffuseur télé, la Fédération française ont donné leur accord. Le club de la Cité du Lion a fait le forcing pour jouer chez lui. Aller à Bonal ne représentait pas un avantage. En semaine, une affiche peu alléchante, même si Montpellier est 6ème de Ligue 1 (mais n'a pas la popularité d'un PSG, OM ou même Saint-Etienne ou Lyon), jouer à Bonal n'aurait pas attirer les foules (d'autant que la pelouse serait peut-être toujours en réfection). Là, à Serzian, le public va pouvoir jouer son rôle de 12ème homme. Comme il l'a fait contre Nancy. C'est une bonne nouvelle donc pour les footballeurs belfortains et leurs supporteurs. Seul bémol, c'est mardi à 18h30. Pas forcément évident d'être disponible.

Dans l'attente du feu vert de la commission de sécurité

Il reste néanmoins à obtenir le feu vert de la commission de sécurité qui doit passer mercredi a priori, pour valider complètement le dossier. Mais les dirigeants de l'ASM B nous ont confié "être confiants". La Fédération française de football les a félicités pour l'organisation du match face à Nancy. Il n'y a donc pas de raisonn expliquent-ils, pour que l'accueil du match à Serzian soit retoqué.

Pour ce qui est de la billetterie, le club devrait communiquer rapidement. Le stade Serzian est homologué pour accueillir jusqu'à 5 mille personnes.

Ce match ASM Belfort-Montpellier sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard