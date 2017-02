Coupe de France : Marseille rugit à nouveau !

Un but du Brésilien Doria en prolongation a fait exploser l'ambiance du stade vélodrome ce mardi soir. Il permet à Marseille de battre Lyon (2 buts à 1) et de décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football.

L'OM a souvent sorti les rames cette saison face aux gros bras du championnat. C'est peut-être la fin d'un complexe. Ce mardi soir au stade Vélodrome en 16e de finale de la Coupe de France, Marseille a fait tomber Lyon 2 buts à 1, et avec la manière : engagement, intensité, mental. Des ingrédients qui doivent fonder l'OM de demain.

Vamossss !! Quelle ambiance , quel Stade ! Vous êtes les meilleurs !! 💙💙 #TeamOM ⚪️Ⓜ️ #ML27 pic.twitter.com/cmCGl43OWb — Maxime Lopez (@lopezmaxime1) January 31, 2017

Doria le sauveur

Les buteurs ? C'est d'abord Rod Fanni qui ouvre le score sur un coup franc de Maxime Lopez, à la 24ème minute. Auparavant Rolando avait déjà trouvé la barre transversale d'Anthony Lopes (17ème minute). Mais peu après l'heure de jeu, Lyon revient, grâce à Corentin Tolisso.

"C'était une bataille sans merci (..) Des joueurs nous ont renforcé : encore un grand merci à mes dirigeants qui ont été un bon Père Noël. Si on a gagné ce match avec les tripes, il faut dire merci au public marseillais, il y est pour beaucoup" Bafé Gomis, capitaine de l'OM

Heureusement pour l'OM, Doria -qui avait remplacé Patrice Evra, blessé- s'est métamorphosé en buteur redoutable, d'un plat du pied vengeur et intraitable, à la 108ème minute. Le défenseur s'est même fendu d'une célébration originale : il imite le geste du «Salt Bae», un phénomène viral sur les réseaux sociaux. Il vient en fait de Nusret Gokçe, un restaurateur turc, qui est devenu célèbre sur Internet grâce à sa façon s'assaisonner sa viande.

"On a vu 14 guerriers, c'est important, il fallait être dans le combat. Il a fallu mettre le bleu de chauffe pour récupérer des ballons mais aussi les habits de lumière quand on a développé du jeu" Rudi Garcia

L'entrée en jeu de Payet en prolongation

Le Vélodrome a scandé son nom à son entrée en jeu : Dimitri Payet, tout juste débarqué de West Ham, est encore un peu juste physiquement. Son apparition en prolongation a électrisé des spectateurs qui n'attendaient que de le voir à nouveau fouler la pelouse du Vélodrome, un peu plus d'un an et demi après son départ pour l'Angleterre et West Ham.

Dimitri Payet après OM / Lyon, match de son retour à Marseille après un an et demi à West Ham © Radio France - Tony Selliez

"Des frissons. J'ai retrouvé le Vélodrome comme je l'ai quitté. Ce public, c'est une force pour nous et il faut que ça dure" Dimitri Payet

53 000 spectateurs pour OM / Lyon et pour le retour à Marseille de Dimitri Payet. Reportage FB Provence Partager le son sur : Copier

Plus de 53 000 spectateurs

Cette qualification, c'est aussi une autre victoire remportée par les dirigeants marseillais. La foule s'est bousculée les dernières 24h avant le coup d'envoi. Et l'affluence a atteint précisément 53 502 spectateurs. Impressionnant pour un match programmé un mardi à 21h. Un signe, c'est une évidence, du nouveau pouvoir d'attraction du club racheté il y a quelques mois par l'américain Frank McCourt.

L'OM rejoint ainsi au prochain tour Bordeaux, ou encore Strasbourg, Niort et Bergerac (tous les résultats et le calendrier de ces 16e de finale ici) ; les hommes de Rudi Garcia rejouent dès vendredi, cette fois à Metz (20h45) pour le compte de la 23ème journée de Ligue 1.