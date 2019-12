Coupe de France | Marssac-sur-Tarn - Pau FC : "Notre demi-finale à nous"

Marssac-sur-Tarn, France

Il y a bien eu une belle épopée en 2014 pour le club de Marssac. Un septième tour atteint avant d'être éliminé par Clermont (Ligue 2) entraîné à l'époque par Corinne Diacre. Mais c'est la première que ce club créé en 1962 va jouer un huitième tour de Coupe de France.

François Enguilabert : "Plus de préventes que pour la venue de Clermont"

Le président du club François Enguilabert savoure : "On sent un engouement de l'extérieur. Par exemple avec l'association des commerçants de Marssac qui est derrière nous. Les joueurs, eux, ont le sourire avant de jouer ce match. C'est un moment particulier. Pour nous, c'est une demi-finale de Coupe de France, pas un 64e. _Vous vous rendez compte ? Au prochain tour, on peut jouer contre un club de Ligue 1. Ce serait énorme_."

Le match Marssac-Pau se jouera au stade Maurice Rigaud d'Albi à 19 heures. Plus de 1.000 spectateurs sont attendus. "On a déjà vendu 500 billets avec la prévente. On n'avait pas vu ça pour Clermont en 2014."

Rodez et Colomiers se déplacent

Autres clubs engagés pour ce 8e tour de Coupe de France : Rodez et Colomiers. Le RAF va à Poitiers ce samedi pendant que Colomiers (N2) ira en Vendée affronter Challans (N3).