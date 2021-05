Coupe de France - Même pas peur ! Face à Monaco, le GFA Rumilly Vallières rêve d’un exploit majuscule

Oui, c’est un gros morceau. Oui, l’AS Monaco c'est le monde professionnel, des stars (Ben Yedder, Fabregas Volland...). Oui, cette équipe actuellement 3e de Ligue 1 est toujours en course pour décrocher un billet pour la Ligue des champions la saison prochaine. Alors oui, face aux amateurs du GFA, une formation de Nationale 2, cette demi-finale de Coupe de France semble presque jouer d’avance. Sauf que du côté de Rumilly Vallières, on espère bien faire douter l’ogre monégasque.

Tout est possible" - Fatsah Amghar, entraîneur du GFA Rumilly Vallières

On voulait un tirage comme celui-là donc on ne peut pas avoir d’appréhension. On sait que cela sera difficile, très difficile. On va souffrir mais nous avons aussi des arguments à faire valoir et on va se donner les chances d’y arriver. Sur le plan physique et mental, il y a une final à aller chercher et je pense que de ce côté-là, on peut rivaliser. Les joueurs seront déterminés peut-être même plus que ceux de Monaco. Ensuite, on va essayer de mettre en place un système pour les contrer… en espérant qu’il fonctionne. Sur le plan technique, ce sont des joueurs de Ligue 1, des internationaux pour certains, donc de ce côté-là nous seront en dessous et nous devrons répondre collectivement. Mais sur un match, tout est possible et l’exploit est réalisable.

Laisser nos tripes sur le terrain" - Alexi Peuget, capitaine du GFA

Si on y va en en les regardant jouer, on va perdre. Le but est de jouer le match et être compétitifs et de vouloir aller au Stade de France. On est à 90 minutes d’une aventure qui peut encore être encore plus extraordinaire et ne surtout pas rentrer sur le terrain pour prendre des photos. Normalement le rocher est en bas de la montagne. On espère qu’ils vont s’écorcher les genoux sur la montagne ! Vous pouvez compter sur nous pour laisser nos mes tripes sur le terrain. Ils n’auront pas la tâche facile. Nous non plus mais nous ferons tout pour n’avoir aucun regret.

Prêt à souffrir" - Joris Cottin, milieu du GFA

On va jouer contre des monstres du foot que d’habitude on regarde à la télé ! C’est de la Ligue 1 top top niveau. C’est beau, c’est excitant et je suis impatient de voir comment ça va être en vrai. On est prêt à souffrir. J’ai beaucoup de respect pour ces grands joueurs mais nous sommes aussi déterminés. On va jouer à fond. Du moment qu’on reste à 0-0 ou un but d’écart, tout est jouable. On va essayer d’être ultra compact, un groupe soudé mais ça on en a l’habitude. La clé contre ce genre d’équipe est de résister et de piquer dès qu’on le pourra.

Monaco prudent et ... sérieux

Nous devons être à notre meilleur niveau" - Niko Kovac, entraîneur de l’AS Monaco

Tout le monde s’attend à une victoire de Monaco et c’est justement le vrai danger. Ce sera un match difficile. Ils seront à 100% donc si nous pensons pouvoir gagner en n’étant qu’à 50 ou même qu’à 90%, on perdra cette rencontre. Nous devrons être à notre meilleur niveau, comme en Ligue 1. Dans le foot et comme dans la vie, j’ai appris à être humble et respecter tout le monde. Nous avons préparé cette rencontre comme si nous allions affronter le PSG.

Je veux aller en finale" - Caio Henriqué, défenseur de l’AS Monaco

On n’a pas modifié notre préparation. On sait que cela sera un match compliqué parce qu’ils ont mérité leur qualification en demi-finale. Tout le monde pense que Monaco est favori mais la partie est loin d’être gagnée. Nous devrons être sérieux et appliqués pour décrocher la qualification. C’est un match à la vie à la mort parce que je veux aller en finale et gager cette coupe pour inscrire mon nom dans l’histoire du club.