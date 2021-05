Coupe de France : Monaco affrontera le PSG en finale le 19 mai

Monaco s'est imposé face aux amateurs de Rumilly Vallières (5-1) ce jeudi et rejoint le Paris Saint-Germain (PSG) en finale de Coupe de France. La rencontre aura lieu le 19 mai au Stade de France.

Au lendemain de la qualification de Paris, victorieux de Montpellier après une séance de tirs au but, Monaco s'est à son tour qualifié pour la finale de la Coupe de France en surclassant le Petit Poucet Rumilly Vallières (National 2) (5-1). Si la victoire semblait promise aux joueurs de la Principauté, le GFA Rumilly Vallières n'a pas démérité. Auteurs d'une superbe entame de match magnifiée par un but incroyable de Peuget, les amateurs Hauts-Savoyards n'ont toutefois pas tenu la distance et se sont retrouvés menés 2-1 par les professionnels de l'AS Monaco, à l'issue de la première période.

Paris qualifié et rassuré

Mercredi soir, le PSG, tenant du titre, s'est qualifié pour la 19e finale de Coupe de France de son histoire en écartant Montpellier à la Mosson après la séance de tirs au but (2-2, 6-5 aux tab). Auteur d'un doublé pour son retour de blessure, Kylian Mbappé a d'abord guidé le PSG égalant par la même occasion son record de buts avec le club parisien (39 réalisations toutes compétitions confondues cette saison).