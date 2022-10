Coupe de France : Montenay échoue face à Orvault 2-0, "on n'a quand même pas à rougir de notre prestation"

Il n'y a plus aucun club amateur mayennais en Coupe de France. Le dernier en lice l'ASO Montenay Football (D1) s'est incliné face à Orvault (R1) ce dimanche 16 octobre lors du 6e tour. Défaite 2-0 devant 600 spectateurs, "toute la commune est venue nous soutenir", précise le capitaine Josselin Bigot. Pour les joueurs, cette élimination de la Coupe est forcément une déception, mais aussi une fierté d'être arrivé aussi loin.

Un 6e tour historique

"C'est un mélange de fierté et de regret, résume le capitaine. C'est dommage d'encaisser ce premier but, même si on est un peu dominé. Je pense que le premier but nous a un peu tué nos jambes." Josselin Bigot insiste : les joueurs peuvent être fiers d'eux. "On est fier de notre parcours et de ce qu'on a réalisé en Coupe de France cette année. C'est historique pour le club. On n'a pas à rougir de notre prestation en Coupe de France." Les Montenaysiens peuvent aussi se dire qu'ils étaient les derniers du département dans la compétition , avant l'entrée du Stade Lavallois (L2) au 7e tour le 30 octobre.