Coupe de France : se qualifier à Montpellier, mission (presque) impossible pour les Ligue 2

Montpellier - France

Ce dimanche, ce sera la trentième fois en quarante ans que le MHSC affronte un pensionnaire de deuxième division en Coupe de France. Au total : 21 qualifications et huit éliminations. A domicile, le MHSC en a déjà reçu treize sur cette période, et n'a plus perdu qu'une seule fois, alors qu'il évoluait en D1 (90-91) : une défaite face à Niort (0-1), pour les partenaires de Michel Der Zakarian, défenseur pailladin, à l'occasion des seizièmes de finale.

Cinq ans plus tard, celui qui est aujourd'hui entraîneur de l'équipé héraultaise allait battre, en revanche, le SM Caen, lors de l'unique confrontation entre les deux écuries dans la principale coupe nationale. Là encore, une victoire par le plus petit des scores, sur la pelouse de la Mosson, en quart de finale (1-0).

Depuis le sacre en 90 et la suppression des matchs aller/retour en Coupe de France, Montpellier ne s'est fait sortir à domicile que deux fois par des formations inférieures. A l'élimination par les chamois, en 1991, il faut ajouter celle par Dunkerque, club de CFA, en 2009 (0-1).

De son côté, si Caen avait sorti l'Olympique Lyonnais en quart de finale, il y a deux ans, sur sa pelouse du Stade Michel D'Ornano, les malherbistes ne sont parvenus qu'une seule fois, au cours des dix dernières saisons, à faire chuter une formation hiérarchiquement supérieure, à l'extérieur : une victoire sur la pelouse de l'AC Ajaccio, en 2013-2014 (0-2) à l'occasion des seizièmes de finale.