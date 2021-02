Coupe de France : Montpellier se rendra à Alès en seizième de finale

Le MHSC se rendra deux fois dans le Gard, au mois de mars. Avant d'aller aux Costières pour affronter Nîmes en Ligue 1, le 14 mars prochain, c'est à Alès que les hommes de Michel Der Zakarian iront tenter d'obtenir leur ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de France.

Les pailladins, qui s'étaient qualifiés sur la pelouse de Strasbourg au tour précédent, ont hérité de leur voisin, ce dimanche. Quelques heures avant le tirage, l'OAC avait éliminé le dernier représentant amateur de l'Hérault, l'AS Fabrègues (2-0).

Pour espérer poursuivre l'aventure, Montpellier devra donc se défaire d'un adversaire qui évolue quatre divisions en dessous (N3) et que l'équipe réserve de la Paillade aurait du défier au mois de janvier dernier, si la pandémie de coronavirus n'avait pas suspendu le championnat.

Des figures communes

Dans le passé, plusieurs joueurs sont passés par les deux entités : Cédric Barbosa, Didier Agathe, ou encore Franck Rizzetto, l'un des bras droits de Michel Der Zakarian. Le club gardois a également été entraîné par Marc Bourrier, milieu de terrain de Montpellier (SOM) dans les années 50' et 60', devenu coach et sélectionneur adjoint de l'équipe de France dans les années 70' et 80'.

Par ailleurs le directeur sportif actuel qui a aussi été sur le banc entre 2010 et 2017, n'est autre que Jean-Marie Pasqualetti, le fils de José Pasqualetti, lui même ancien footballeur du MHSC et de l'OAC.

Alès - Montpellier : match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Hérault, le 6 ou le 7 mars 2021