Coupe de France : Moulins-Yzeure se qualifie au bout du suspense et défiera Vénissieux

En attendant l'entrée en compétition du Clermont Foot 63 et des autres clubs de l'élite à la mi-décembre à l'occasion des 32ems de finale de la Coupe de France, Moulins-Yzeure Foot sera donc l'unique représentant auvergnat au 8e tour.

La qualification n'a pas été facile à obtenir et il a fallu un but de Racollet au bout du temps additionnel pour venir à bout du CS Neuvillois, valeureux pensionnaire rhôdanien de Régional 2.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le grand huit à Vénissieux ?

Cette qualification arrachée au bout du suspense permet au MYF de poursuivre l'aventure et même de voir plus loin. Du moins, sur le papier. Le tirage au sort des 7e et 8e tour ayant été effectué simultanément, les hommes de Stéphane Dief ont hérité d'un adversaire encore une fois à leur portée.

Ils se déplaceront à Vénissieux, club de Régional 1, tombeur de Cosne (2-2) ce samedi à l'issue de la séance des tirs aux buts (6 tab 5). Le match aura lieu le 27 ou le 28 novembre prochain dans le Rhône.