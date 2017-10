Coupe de France : Moulins Yzeure - Clermont Foot et Chamalières - AJ Auxerre à l'affiche du 7e tour !

Le 7e tour de la Coupe de France va offrir deux affiches alléchantes pour les Auvergnats. Avec un derby savoureux entre Moulins-Yzeure et le Clermont Foot, mais aussi un adversaire prestigieux pour le FC Chamalières, qui recevra l'AJ Auxerre ! Les matches auront lieu les 11 et 12 novembre.

Corinne Diacre pourrait jouer involontairement un vilain tour à son ancien club. La sélectionneuse de l'équipe de France féminine, qui participait au tirage du 7e tour ce jeudi au siège parisien du CNOSF, a constaté avec un œil amusé que le Clermont Foot ira défier Moulins-Yzeure dans l'Allier. Les pensionnaires de National 2 se sont signalés ces dernières années en réussissant des exploits en Coupe de France. C'était au temps (récent) où l'AS Moulins et l'AS Yzeure n'avaient pas encore fusionné, mais les voisins désormais pacsés rêvent d'écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire en s'offrant une nouvelle équipe professionnelle. Pascal Gastien, qui a pris la succession de Diacre, ne manquera pas de prévenir ses joueurs du piège tendu.

Corinne Diacre © Maxppp - FRED DOUCHET

Moins habitués aux projecteurs médiatiques, les footballeurs du FC Chamalières, équipe de National 3, vivent un rêve éveillé. Deux options se détachaient pour leur offrir un tirage au sort idéal. Soit hériter d'un "petit" pour espérer tirer une équipe de Ligue 1 au tour suivant, soit accueillir un gros de Ligue 2. Vœu exaucé. Certes, l'AJ Auxerre ne joue pas les gros bras actuellement en championnat, mais le nom du club est tellement mythique et chargé d'histoire, que les Chamaliérois sont aux anges. Songez plutôt, l'AJA c'est notamment : un titre de champion de France en 1996 et quatre coupes de France en 1994, 1996, 2003 et 2005.

Match à Cournon ?

Reste à être à la hauteur de l'évènement. L'entraineur chamaliérois Arnaud Marcantéi est persuadé que ses joueurs vont profiter à fond du moment et tout donner pour n'avoir aucun regret. Le lieu de la rencontre n'a pas encore été officialisé, mais ce ne sera pas au stade Claude-Wolff, trop exigu. Les dirigeants souhaiteraient jouer à Cournon d'Auvergne et pas au stade Gabriel Montpied. En décembre 2011, Chamalières y avait joué contre Châteauroux (alors en L2), mais le coût de la location et tous les frais annexes avaient plombé les finances du club. Pour ne rien arranger, la rencontre s'est soldée par une fessée (6 à 0). Alors comme dirait Guy Roux, faut pas gâcher...

Quatre clubs auvergnats sont encore en lice en Coupe de France. Le Puy Foot 43 Auvergne (National 2) aura un 7e tour délicat à négocier en se déplaçant à Chaumont, équipe de Régional 3. Les matches sont programmés le week-end des 11 et 12 novembre prochains.