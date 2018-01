Moulins, France

Jamais deux sans trois dit le proverbe. Moulins a déjà éliminé Toulouse, Yzeure a éliminé Lorient, les deux clubs fusionnés aimeraient bien faire tomber un troisième club de Ligue 1. Sauf que cette fois, c'est un très gros, le champion de France en titre, l'AS Monaco et ses 170 millions d'€uros de budget. Pour Moulins-Yzeure, 720.000 €uros de budget, l'un des plus petits de National 2 (l'équivalent de la 4eme division), c'est un autre monde.

Comme pour les venues précédentes de Bordeaux et Toulouse en Coupe de France, le stade Hector Rolland sera plein. 3500 spectateurs (300 places ont été réservées pour les monégasques) sont attendus, dont une grande partie seront installés sur la désormais célèbre butte, le long de la ligne de touche. La nouveauté, c'est un écran géant, installé place d'Allier, pour que tous ceux qui n'ont pas eu de place puissent suivre le match.

Du rêve à l'exploit

A match exceptionnel, préparation exceptionnelle: les joueurs du MYF ont repris l'entraînement juste après Noël, avec une semaine d'avance sur Monaco qui a attendu mardi. Les monégasques ne seront pas au complet, notamment leur capitaine Radamel Falcao sera absent. Officiellement, il est au repos pour cause de fatigue mais il a probablement préféré se préserver de tout coup dur ; il y a quatre ans, il avait été gravement blessé lors d'un match de Coupe face à Chasselay et avait raté la Coupe du Monde, pas question de prendre le moindre risque cette fois.

Mais l'effectif de Monaco est suffisamment riche pour que l'équipe soit impressionnante sur le papier. Les monégasques seront évidemment favoris mais la Coupe de France réserve des surprises à chaque tour, pourquoi pas sur les bords de l'Allier? Moulins-Yzeure est impressionnant avec un parcours sans faute et déjà un mini exploit avec l'élimination du Clermont Foot (même si cela a tendance à être une mauvaise habitude pour les clermontois à Moulins). Et le MYF est solide en défense, aucun but encaissé en cinq tours, série à poursuivre. Enfin le terrain devrait être très gras, ce qui nivelle les valeurs.

Il n'en demeure pas moins qu'éliminer Monaco, même après 120 minutes ou aux tirs au but, serait un exploit retentissant, bien plus fort que les qualifications face à Toulouse ou Lorient. Les joueurs du MYF, et leurs supporters, en rêvent, à eux d'en faire une réalité.

Une autre équipe auvergnate est encore qualifiée dans cette Coupe de France: Le Puy. Les ponots, qui évoluent comme Moulins-Yzeure en National 2, se déplacent à Colomiers. Une rencontre à priori équilibrée entre deux équipes de même niveau.