Coupe de France: Mozac derrière son petit poucet

Mozac, France

L'US Mozac a disputé les six tours de la Coupe de France depuis cet été et au fur et à mesure de l'exploit, la ville s'est prise au jeu. Le club avait déjà réussi une belle performance l'année dernière en allant jusqu'au 6eme tour, il y en aura déjà au moins un de plus cette saison, et pourquoi pas mieux. Et le public suit avec une chaude ambiance lors des tours précédents au stade Edmond Vacant.

Il faut dire que les mozacois ont fait vibrer leurs supporters avec des qualifications héroïques au bout de matches à suspense, comme lors du tour précédent, il y a trois semaines, face à l'équipe de Nationale 2 de Saint-Priest. Les joueurs de Mozac se sont qualifiés au bout de la prolongation après avoir remonté un handicap de deux buts. Ce qui en fait le petit poucet régional de cette édition puisque le club évolue en Régionale 3.

Le vert et blanc, les couleurs de l'US Mozac, sont donc de sortie en ville. La mairie et la plupart des commerces sont décorés; ballons, fanions, maillots, écharpes sont en vitrine. En espérant qu'ils y restent au moins trois semaines de plus, jusqu'au 8eme tour, ce qui signifierait une victoire dans le derby auvergnat face à Cournon ce dimanche.

Du vert et du blanc © Radio France - Emmanuel Moreau