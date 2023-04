Coupe de France : Nantes - Toulouse, une finale sous haute tension sportive et sociale

De la tension ce samedi (21h00) sur la pelouse et dans les tribunes du Stade de France. Nantes et Toulouse s'affrontent en finale de la Coupe de France, deux équipes totalement inattendues à ce niveau de la compétition. Les Canaris rêvent d'un doublé tandis que les Toulousains espèrent un premier titre depuis 66 ans. L'enjeu sportif est donc de taille et la soirée promet d'être bruyant à Saint-Denis, avec 78.000 spectateurs attendus, dont plusieurs dizaines de milliers de supporters surchauffés dans chaque camp. De plus, les groupes ultras nantais et toulousains n'entretiennent pas les relations les plus apaisées de l'Hexagone.

Mais la clameur risque de se faire encore plus assourdissante à l'apparition d'Emmanuel Macron, qui a confirmé sa présence. Signe de l'inquiétude des pouvoirs publics, il y aura samedi 3.000 policiers et gendarmes mobilisés aux abords du Stade de France pour la finale de Coupe de France. C'est-à-dire 1.000 de plus que le 28 mai 2022, jour de la finale de la Ligue des Champions qui avait tourné au fiasco sécuritaire. Il y aura également 1 409 stadiers. Au-delà de l'aspect sportif, c'est le contexte politique qui donne des sueurs froides aux autorités. Emmanuel Macron sera présent dans les tribunes du Stade de France, comme le veut la tradition. Vivement contesté depuis le passage en force de la réforme des retraites, le chef de l'État risque d'être malmené.

Cartons rouges et sifflets distribués par l'intersyndicale

L'intersyndicale de Seine-Saint-Denis a prévu de distribuer des cartons rouges et des sifflets aux spectateurs. Conséquence, le chef de l'État ne descendra pas sur la pelouse du stade pour saluer les joueurs, comme il est de coutume. En outre, des grilles seront montées dans les virages pour "éviter un envahissement du terrain par des supporters", a indiqué une source policière à l'AFP.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a regretté l'accueil houleux promis par les syndicats au président Emmanuel Macron. "La finale de la Coupe de France, ce n'est pas les jeux du cirque à la romaine, ce n'est pas la CGT avec son pouce impérial qui pourrait décider à qui de faire huer le président de la République, à qui de couper l'électricité pendant un match", a estimé le ministre sur BFMTV et RMC, appelant à "ne pas tout confondre".

Des opposants à la réforme des retraites place du Capitole à Toulouse © AFP - Francois Laurens / Hans Lucas

De son côté, la Première ministre Elisabeth Borne a appelé "chacun à la responsabilité pour que ce soit une belle fête du sport". "Cette finale, c'est une grande fête. Je pense qu'à la fois les Nantais et tous les Toulousains attendent avec impatience ce match", idem pour "tous les Français", ajoute la cheffe du gouvernement, venue visiter le site de Safran Landing Systems à Vélizy-Villacoublay (Yvelines).

Un ticket pour l'Europe

Sur la pelouse, l'enjeu est immense. Respectivement 16e et 12e de Ligue 1, Nantes et Toulouse ont rendez-vous avec l'histoire. En plus d'un trophée de prestige, une victoire lors de cette 106e édition leur offrirait un ticket pour la Ligue Europa la saison prochaine. Mais si l'AC Milan, qui possède le même actionnaire que Toulouse (le fonds d'investissement américain RedBird), se qualifie pour la Ligue des champions ou la C3, le "Téfécé" pourrait être privé d'Europe, les règlements de l'UEFA interdisant à deux clubs détenus par le même propriétaire de participer à la même compétition.

Toulouse s'attend à la venue d'au moins 22.000 supporters, 66 ans après l'unique titre de l'histoire de la ville, la Coupe de France 1957 obtenue à une époque où le club jouait en rouge et blanc et vibrait surtout pour le rugby. Ce titre fait d'ailleurs l'objet d'un différend entre le "TFC", qui compte ce trophée dans son palmarès, et la Fédération, qui attribue cette édition à un autre "Toulouse FC", club disparu en 1967 avant de renaître sous un autre nom, l'US Toulouse en 1970.

Nantes au bord du gouffre en championnat

Pour Nantes, tenant du titre dont le maintien n'est pas assuré en Championnat, cette finale ressemble à un oasis dans le désert. Le club jaune et vert craint en effet qu'il s'agisse d'un mirage : s'il rate ce trophée puis subit une relégation en Ligue 2 dans la foulée, il aura tout perdu. De plus, Antoine Kombouaré, entraîneurs des Nantais a une revanche personnelle à prendre sur le "Téfécé", qui l'avait limogé après seulement 13 matches (11 défaites) en poste entre octobre 2019 et janvier 2020.

C'est aussi le cas pour le gardien Alban Lafont et le milieu Moussa Sissoko , tous deux formés à Toulouse mais désormais cadres des Canaris dans leur quête de doublé. Le palmarès de l'épreuve propose un autre clin d'œil aux Nantais : hormis l'ogre Paris SG, vainqueur de six des huit dernières éditions, la dernière écurie parvenue à conserver son trophée s'appelle le FC Nantes. C'était en 2000, il y a 23 ans.