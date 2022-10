Coupe de France : Nilvange impuissant à Nancy

Que garderont les joueurs, dirigeants et supporters du RC Nilvange de ce dimanche ensoleillé d'octobre ? Le souvenir d'avoir foulé, en compétition officielle, la pelouse du stade Marcel Picot de Nancy, une chance incroyable pour une équipe qui évolue en deuxième division de district ? Ou celui d'avoir encaissé une défaite cinglante, 17-0 face à l'AS Nancy-Lorraine, dont l'ampleur en devient anecdotique ?

ⓘ Publicité

Plaisir

C'est le premier sentiment qui dominait dans les déclarations après ce 5e tour de la Coupe de France. Les sept divisions d'écart étaient impossibles à combler sur 90 minutes. Le sort du match était même déjà scellé à la mi-temps avec neuf buts d'avance pour une équipe nanceienne largement composée de jeunes issus du centre de formation. "Il y a eu match, on s'est fait plaisir et on a fait plaisir à tous nos supporters" se félicitait malgré tout Yalcin Yildiz, l'entraineur du RC Nilvange, "la hiérarchie a été respectée et je pense que cela va nous faire murir pour les prochaines semaines."

Trois bus de supporters avaient fait le déplacement au stade Picot © Maxppp - Cedric JACQUOT

Trois bus de supporters avaient fait le déplacement pour encourager les rouges. Mais cela n'a pas suffit. "Ils étaient beaucoup trop fort pour nous" abonde Romain Hunet le président du club mosellan, qui veut aussi souligner l'attitude de son adversaire du jour. "Je tiens à remercier l'ASNL de nous avoir reçu. Ils ont fait un beau geste (le club au chardon a pris en charge les frais d'organisation et laissé la totalité de la recette du match à Nilvange), ils ont mis tout à disposition pour que le club et l'équipe soient bien."