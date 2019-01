Coupe de France : Noisy-le Grand élimine le Gazélec Ajaccio et se qualifie pour les 16e de finale

Le club amateur de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis s'est qualifié dimanche soir en battant 2-1 le Gazélec Ajaccio, club de ligue 2. En football, c'est la troisième grosse surprise du weekend en Île de France, et une très belle vitrine pour le foot amateur DE la région.

Noisy-le-Grand, France

Le club amateur de Noisy-le-Grand s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France en battant 2-1 le Gazélec Ajaccio, club de ligue 2. C'est la troisième grosse surprise du weekend en Île de France : d'abord la qualification samedi de Viry-Châtillon (également club de Régional 1), victorieux 1-0 face à Angers, club de ligue 1. Cela faisait 41 ans que l'ES Viry-Châtillon n'avait atteint ce niveau de la compétition. Ensuite celle de l'Entente Sannois Saint-Gratien dans le Val d'Oise (club de Nationale 1, la 3e division), qui a éliminé Montpellier, club ligue 1 sur le score de 1-0.

"Un weekend de fou"

Trois exploits qui font la fierté de Jamel Sandjak, président de la ligue de football de Paris Île-de-France : "c''est historique. En un weekend, trois clubs de la ligue de Paris qui se qualifient en battant des équipes professionnelles, c'est extraordinaire".

Le président truc du club de Noisy-le-Grand, Nurettin Kalkan est arrivé il y a peu à la tête du club, mais il l'avait prédit fin novembre : le club brillera en Coupe de France. Après avoir battu les professionnels du Gazélec Ajaccio 2-1, c'est chose faite : "un match incroyable, les quinze dernières minutes étaient folles, mon cœur tapait et tapait. Mais ils l'ont fait !". Le président blague même : "je suis déçu, je comptais affronter l'OM, mais ils viennent d'être éliminés. Tant pis, on jouera Monaco !".

Au rayon des "petits poucets", il ne reste donc plus que deux clubs de Régional 1, la 6e division en Coupe de France : Viry-Châtillon et Noisy-le-Grand, qui connaîtront leurs adversaires pour les 16es de finale (22 et 23 janvier) ce lundi soir, au tirage au sort.