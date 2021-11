Coupe de France - Les matchs du SM Caen, de l'AG Caen et de Saint-Lô à suivre ici dès 18h ce samedi

L'ancienne Basse-Normandie a placé quatre équipes au 7e tour de la Coupe de France. Et tous les quatre affrontent ce week-end un club breton.

Si l'AS Trouville-Deauville ne jouera que dimanche à 14h face à Plancoët, nous vous proposons de suivre en direct sur notre antenne des 18h ce samedi le déplacement du SM Caen à St Malo pour affronter Dinan-Léhon (N3) et les matchs Saint-Lô - St Brieuc (N) et AG Caen - Vitré (N2).

Dinan-Léhon - SM Caen

Cela fait vingt ans que le Stade Malherbe n'a pas chuté sur le terrain face à un club amateur en Coupe de France mais prudence face à des Dinannais qui, même en match délocalisé à Saint-Malo, pourront compter sur un public nombreux et qui n'ont pas perdu le moindre match dans leur championnat de N3 (Une victoire et six nuls)

AG Caen - Vitré

Derniers de leur championnat (N3 pour l'Avant Garde, N2 pour l'AS Vitré), les deux clubs savent se mobiliser pour la Coupe de France. C'est la quatrième fois de suite que l'Avant-garde Caennaise atteint ce niveau de la compétition. Après avoir sorti l'US Granville au tour précédent, elle compte bien à nouveau créer l'exploit pour enfin atteindre le 8e tour de l'épreuve.

Saint-Lô - Saint Brieuc

Quatrième de N3, Saint-Lô affronte un solide pensionnaire du championnat National. S'ils n'ont pas la faveur des pronostics comme l'AG Caen, les Manchois pourront compter sur le soutien de près de 1500 supporters.

Les principaux faits de match

Rendez-vous à partir de 18h pour le coup d'envoi des trois rencontres.

Suivez ici en direct la soirée Coupe de France consacrée aux clubs normands