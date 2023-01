Coupe de France :"Nous ne sommes pas 11, mais des milliers", Strasbourg Koenigshoffen rêve d'un nouvel exploit

Le premier pari est déjà réussi pour le FCOSK 06. Le club de quartier est parvenu à remplir la Meinau, le match face à Angers ce samedi soir devrait même se jouer à guichets fermés (la tribune Est restera fermée, ce qui porte la capacité du stade de 26.000 à 19.500 places). Entre 2 et 3.000 places seront encore mises en vente le jour du match directement au stade de la Meinau. "Nous ne serons pas onze, mais des milliers", sourit l'un des co-présidents du club de Koenigshoffen, Mourad Oualit, qui reprend à son compte un slogan du Racing.

Un rêve de jouer à la Meinau

Comme beaucoup de ses coéquipiers, Mohamed Cherief, chauffeur livreur de profession, est un habitué des tribunes de la Meinau en tant que spectateur. Le capitaine du FCOSK 06 a du mal à croire que cette fois-ci, il sera sur la pelouse pour affronter une formation de Ligue 1. "C'est un truc de dingue, le match d'une vie", s'enthousiasme-t-il.

Un entraîneur avec "une poigne de fer dans un gant de velours"

Cette belle aventure, le FCOSK 06 la doit beaucoup à son entraîneur Amar Ferdjani, 48 ans. Il est originaire du quartier du Neuhof à Strasbourg. Il a préalablement entraîné les SR Hoenheim et la FAIG (Ilkirch-Graffenstaden). Son grand frère Djamel est aussi entraîneur en Régional 1 (aujourd'hui à Sarreguemines). Inspiré par Zinedine Zidane, Amar Ferdjani passe actuellement un diplôme qui lui permettrait d'entraîner jusqu'en National 2.

"C'est un magicien. Quand je l'ai pris, nous étions au plus bas, nous étions partis d'une feuille blanche. Il n'y avait quasiment plus de joueurs. On a fait deux saisons formidables, inoubliables. C'est un garçon très fédérateur et contrairement aux apparences, il a une poigne de fer dans un gant de velours", synthétise Dominique Pignatelli, le président de Hoenheim, qui lui avait offert sa première opportunité d'entraîner une équipe première en seniors.

Fitim Isufi, le Kosovar du 06

L'équipe du FCOSK 06 compte plusieurs joueurs originaires de Strasbourg, mais aussi un Croate, un Camerounais ou encore un Kosovar. Fitim Isufi (prononcer "Issoufé") a 23 ans. Ce milieu de terrain est arrivé en Alsace avec ses parents en 2016, car son père était gravement malade. Etudiant en STAPS, il a réussi à s'intégrer grâce au football. Brillant avec le 06, il ne désespère pas de faire une carrière professionnelle au Kosovo.

Un club en pleine ébullition

Le formidable parcours du FCOSK 06 en Coupe de France a créé un engouement extraordinaire au sein du club. Les bénévoles et les jeunes joueurs se mobilisent pour faire de cette rencontre face à Angers une réussite. Et tous croient à un nouvel exploit, même si jamais une équipe de Régional 1 n’est parvenue à battre deux équipes de Ligue 1 en Coupe de France. Saif-Eddine Benjamel est l'entraîneur des moins de 18 ans du FCOSK 06. Ce prof de maths nage en pleine euphorie : "C'est d'autant plus une fierté que le club a failli mourir il y a 8 ans, il était au bord de la faillite. On est sur notre petit nuage et on a du mal à en redescendre. On se prend à rêver. On se dit qu'à chaque minute qui passe, on s'approche du stade de France. J'exagère un petit peu, mais laissez-nous rêver un peu".

