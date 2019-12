Coupe de France : objectif du Sablé FC, rééditer l'exploit de 2012

Sablé-sur-Sarthe, France

Le Sablé FC dispose d'un peu plus de trois semaines pour préparer son match de 32è de finale de la Coupe de France. Les footballeurs du Sud Sarthe reçoivent Pau qui évolue en National, soit deux divisions au dessus. Les Palois, sont, qui plus est, leader du classement. La rencontre se jouera soit le samedi 4 janvier (hypothèse la plus probable), soit le dimanche 5 janvier au stade Rémy Lambert. Le président du Sablé FC, Gérard Gauthier affiche sa confiance avant ce nouveau match à domicile : "compte tenu de ce qu'on montré les joueurs la semaine dernière contre Concarneau (victoire 2 à 0, ndlr), j'estime que nous avons toutes nos chances. Je suis convaincu que nous sommes capables de passer ce tour. Nous attendrons le suivant pour jouer contre une équipe de Ligue 1".

Un programme personnel d'entraînement pendant les vacances de Noël

Les adversaires de Sablé sont solidement accrochés à leur place de leader du classement de National. Les Palois enregistrent neuf victoires en quinze matches, cinq nuls et une seule défaite. Le calendrier ne sera pas simple simple à gérer, reconnait Olivier Pédémas. L'entraîneur du Sablé FC rappelle que le 4 ou le 5 janvier tombent à la toute fin des vacances de Noël : "cela ne laisse pas beaucoup de temps de congés aux joueurs amateurs. La rencontre a lieu juste après les fêtes. Les joueurs auront un programme à faire : course, renforcement musculaire avant de reprendre tranquillement pour préparer ce match". La dernière fois que le Sablé FC avait atteint ce stade de la Coupe de France, c'était en 2012. Il s'était alors qualifié aux tirs aux buts contre Sedan avant de chuter, en 16ème de finale face au Paris Saint Germain.