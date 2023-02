Coupe de France : déjà 60.000 billets écoulés pour le quart de finale OM-Annecy

C LEMENTMAHOUDEAUgaojing / Xinhua News Agency/Newscom

L'OM va tenter de vite oublier sa déroute en Ligue 1 dimanche contre le PSG (3-0), c'est un OM qui se tourne vers la coupe de France. Le rendez-vous est d'ores et déjà bien coché dans l'agenda de nombreux supporters pour le match de ce mercredi 1er mars contre le FC Annecy. Coup d'envoi de la rencontre à suivre dès 21h en direct et en intégralité sur France Bleu Provence et France Bleu Pays de Savoie.

À guichets fermés

Ce lundi midi, 60.000 billets sont déjà écoulés. On s'achemine vers un 17e match à guichets fermés cette saison au Vélodrome. L'Olympique de Marseille a déjà battu plusieurs records d'affluence : la rencontre contre le PSG dimanche dernier a battu le record d'affluence sur un match avec près de 66.000 spectateurs (65 894 personnes), ce qui n'était plus arrivé depuis plus de trois ans. Le stade Vélodrome a aussi atteint le million de spectateurs à l'occasion de cette 25e journée de Ligue 1.