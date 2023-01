Coupe de France : la billetterie du match OM-PSG ouvre ce mercredi après-midi

Il va falloir être vigilant et rapide pour décrocher un billet pour le 8e de finale de la coupe de France le mercredi 8 février prochain au stade Vélodrome entre l'Om et le PSG (21h10). L'Olympique de Marseille ouvre sa billetterie ce mercredi après-midi, mais seulement pour les 45.000 abonnés dans un premier temps. Ceux qui ont un abonnement dans les virages ont une semaine de délai pour réserver et ceux des tribunes Ganay et Jean Bouin disposent de deux jours.

Dans deux jours, une autre priorité sera accordée aux membres OM Prime et à ceux qui étaient déjà dans les tribunes lors du match OM-Rennes, afin de les remercier d’avoir été présents sur le tour précédent. Et s'il reste des places, elles seront à disposition du grand public à partir de samedi dans la journée.

Pour vous connecter à la billetterie de l'OM, cliquez sur ce lien