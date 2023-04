Coupe de France : "On a honte", la colère des supporters du FC Nantes après la débâcle face à Toulouse

Colère, honte, déception : ce sont les mots qui reviennent quand on interroge les supporters du FC Nantes après la débâcle face au Toulouse FC en finale de la Coupe de France ce samedi soir. Écrasés 5 buts à 1, les joueurs d'Antoine Kombouaré sont passés complètement à côté du match. Et pourtant, près de 50.000 supporters des Canaris étaient présents au Stade de France pour les encourager.

À la sortie du stade, Hervé est très déçu : "Nantes n'a jamais commencé son match. 2-0 en 10 minutes, c'est dur de se relever. C'est le sport, c'est comme ça. Toulouse est un beau vainqueur. Il n'y a pas eu photo." Jean-Charles estime que le score final est sévère "mais on ne méritait pas mieux", selon lui : "On n'a pas su jouer. On n'a vraiment pas été bons. Prendre quatre buts en 30 minutes, c'est lamentable."

"On s'est vu trop beau, s'agace Michael, supporter vendéen. Toulouse mérite largement sa place et nous le 5-1. Je suis déçu. On fait le trajet, les trois quarts du stade étaient nantais et au final, ils n'étaient pas au rendez-vous. "

"On mérite la Ligue 2"

Alors que les Canaris sont 16e de Ligue 1, en grande difficulté en championnat, les supporters de la maison jaune craignent la fin de saison. "J'ai peur de la Ligue 2", s'inquiète Michael.

Pour ces supporters rencontrés à la sortie de la fan zone à Nantes, le constat est pourtant clair : "On mérite la Ligue 2, on plonge même dedans." Dans les rues de la Cité des ducs ce samedi soir, les visages sont tristes, tout le monde est un peu abasourdi par cette lourde défaite. Un fan des Canaris depuis des années confie même avoir "honte ce soir".