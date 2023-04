Coupe de France : "On est passé à côté de notre match", le naufrage du FC Nantes face à Toulouse en finale

La soirée aurait difficilement pu être pire pour les Canaris. Ce samedi, en finale de la Coupe de France, les joueurs du FC Nantes ont été giflés par le Toulouse FC (5-1) . Devant près de 50.000 supporters en jaune et vert, les Nantais sont complètement passés à côté de la rencontre, encaissant quatre buts en seulement 30 minutes. Ils n'ont jamais réussi à se montrer réellement dangereux, subissant la loi toulousaine.

"On n'est pas une bonne équipe"

Au micro de France 2, le défenseur nantais, Jean-Charles Castelletto, a reconnu la faiblesse de son équipe : "Aujourd'hui on perd. Aujourd'hui l'envie n'y était pas (...) J'espère que ce sera une grosse gifle. J'espère qu'on a bien compris aujourd'hui qu'on n'est pas une bonne équipe. On doit prendre conscience qu'on n'est pas au niveau."

Les Nantais se sont en effet montrés impuissants. Ils n'ont quasiment jamais mis le pied sur le ballon pendant toute la première mi-temps, laissant les Toulousains continuer leur démonstration. "Les supporters étaient là et nous, on est passé au travers. On n'a pas été bons tout simplement on n'a pas joué le match, on a pris une claque, résume Nicolas Pallois. Il faut oublier et très vite… Aller chercher le maintien le plus rapidement possible. Ça fait mal, il faut oublier ce soir."

"Ils ont eu le scénario parfait, analyse Ludovic Blas, capitaine du soir. Mais le plus grave, c'est qu'on n'a pas su relever la tête, comme on l'a fait auparavant." Le numéro 10 nantais pense surtout aux nombreux supporters présents au Stade de France : "On était attendu sur ce match, les gens se sont déplacés et c'est surtout ça qui fait mal."

"On a ce qu'on mérite"

Marcus Coco, un des rares à se présenter devant les journalistes après la rencontre, ne mâche pas ses mots : "Je suis très triste, mais on a que ce qu'on mérite. On ne mérite pas plus, on ne mérite même pas de revenir. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé... Personnellement, je pense qu'on n'est pas venus jouer une finale, on n'a pas montré le visage qu'il fallait."

"Quand on joue une finale, il faut jouer à 1.000% et là, on était à 80-90, il n'y avait pas les efforts en fait. À 10 minutes de jeu, on est déjà mené 2-0. Si on avait été un vrai groupe, on serait revenu dans la rencontre... Un vrai groupe, c'est d'être là dans les moments difficiles, on est tous fautifs, on n'a pas fait ce qu'il fallait, souligne le milieu de terrain du FC Nantes. Le score, il est lourd et au-delà de la déception, c'est plutôt de l'énervement."

De l'énervement, beaucoup de déception et même "un grand sentiment de honte" pour Alban Lafont. Préféré à Rémy Descamps dans les cages nantaises, le gardien n'a pas montré son meilleur visage ce samedi soir : "On a perdu sans la manière. En ce moment, on est pas mal de joueurs à ne pas être à notre niveau et ça se ressent sur le terrain. Ça m'inquiète parce que ce n'est pas l'image qu'on a envie de transmettre."

"On est déçus, mais pas abattus"

"4-0 à la mi-temps, c'est inacceptable", s'agace Samuel Moutoussamy. Rentré en seconde période, le milieu de terrain estime que l'équipe n'a pas montré son meilleur visage, loin de là : "Quand on perd, c'est dur de trouver des choses positives, surtout quand on prend une grosse leçon comme ça. Mais ce qui compte, c'est comment on va se relever."

Antoine Kombouaré le reconnaît lui aussi, les joueurs n'ont pas été au niveau pour cette finale : "On est passé à côté, on a plombé notre match avec ces deux coups de pied arrêtés. On a été corrigé dès le début donc c'est une grosse déception. Tu es cueilli à froid comme des uppercuts, et t'es groggy et t'as pas réagi, c'est l'histoire de ce match."

Mais l'entraîneur du FC Nantes ne veut pas se montrer catastrophiste. Il le répète : "On n'est pas abattus. Le plus important à mes yeux, c'est de remobiliser les joueurs et de passer vite à autre chose." Désormais, le FC Nantes, 16e de Ligue 1, craint une fin de saison cauchemardesque avec la peur de la relégation, un an après avoir connu le bonheur d'un sacre en Coupe de France. Le match mercredi prochain face à Brest promet d'être capital pour l'avenir du club.