Coupe de France : "On ne va pas sur la Canebière en vacances" dit le président du FC Annecy

Invité du 6-9 à quelques heures du coup d'envoi du quart de finale de coupe de France de football OM-FC Annecy, le président du FCA Sébastien Faragia pense que le match se jouera à guichet fermé ce soir au Vélodrome de Marseille. 63.000 billets avaient été vendus hier soir.

Quand le réveil a sonné ce matin, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?

Pour être honnête avec vous, je n'ai pas beaucoup dormi. L'excitation est tellement forte, on se dit qu'on va vivre une journée extraordinaire et qu'on va en prendre plein les yeux.

Le FC Annecy joue ce soir face à l'OM, équipe mythique, dans un stade mythique, devant plus de 60. 000 spectateurs, il est là le piège ?

Alors je crois qu'hier soir [mardi soir NDLR], il y avait 63. 000 billets vendus. Je pense qu'en fin de matinée ils annonceront un match à guichet fermé. C'est une formidable aventure. Déjà se qualifier en quart de finale d'une Coupe de France, c'est une performance remarquable pour un club comme le nôtre. Mais, en plus, cette opportunité d'aller vivre un match fabuleux au Vélodrome, c'est magique.

À l'exception de quelques joueurs du FCA, Vincent Pajot et Alexy Bosetti notamment, aucun d'eux n'a connu une telle ambiance. Est-ce que vous leur avez parlé ou vous avez laissé l'entraîneur Laurent Guyot sur cette préparation mentale ?

Non, on n'a pas changé à nos habitudes. On a un staff qui est suffisamment expérimenté pour aborder ce genre d'événement. Donc non, on n'a pas changé nos habitudes par rapport à une préparation de match de Ligue 2. Mais, oui effectivement, les 63.000 personnes au Vélodrome, ça risque de chambouler un petit peu les têtes.

L'entraîneur Laurent Guyot a dit qu'il avait un plan pour ce soir. C'est quoi ce plan ?

Je me garderai bien de vous en dire plus. Mais j'espère bien qu'il a un plan pour faire une performance ce soir. Rassurez-vous, on ne va pas sur la Canebière en vacances, On va disputer un match de foot. On est conscient que l'OM est archi favori mais on va jouer avec nos atouts et nos forces, avec ce qui fait les qualités de notre équipe depuis un certain temps. Et puis puis on verra bien.

Un millier de supporters des Rouges seront au Vélodrome ce soir. Pourquoi aussi peu de places pour les supporters annéciens ?

C'est le club adverse qui donne des quotas certainement pour des raisons de sécurité. On n'a pas la main là-dessus. On nous a attribué 1.000 places, pour le parc visiteurs. On a fait le choix d'offrir toutes ces places aux supporters [NDLR : l'aller-retour en bus a été vendu 45 euros par personne par le club + le billet gratuit]. Elles sont parties en 48h, si on en avait eu le double elles seraient parties aussi. On sent un formidable engouement. Mais ça fait quelques années qu'on sent que le territoire pousse derrière nous et qu'il se passe quelque chose.

Ce match, c'est une formidable visibilité pour notre projet et ça donne beaucoup de crédit à tout ce qu'on a entrepris depuis des années. Je pense à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent depuis des années, qui nous ont témoigné une fidélité sans faille, même dans les moments difficiles. Lors de cette première année, l'accession en National, personne n'a lâché. On a continué à bosser et c'est vrai que ce match est une formidable récompense pour tous ceux qui y ont participé de près ou de loin à la reconstruction de ce club.