Coupe de France (5e tour) : où se jouera la rencontre entre Ambrières-Cigné et Le Mans ?

C'est sans doute l'affiche la plus alléchante du 5e tour de la coupe de France en Mayenne. Le week-end du 14-15 octobre, le club amateur d'Ambrières-Cigné (R3) recevra Le Mans club de National 1. Cinq divisions séparent les deux équipes.

ⓘ Publicité

"Une chance"

Une affiche de prestige pour le club du Nord-Mayenne, né en 2021 après la fusion de l'US Cigné et le SC Ambrières-les-Vallées. Son co-président Olivier Remon trépigne d'impatience. "C'est une chance. C'était le tirage rêvé pour nous quand on a vu les chapeaux désignés. Après, on va sur le terrain (rires). On espère jouer à domicile. Ce serait formidable pour le public, les bénévoles et les dirigeants du club et tout le Nord-Mayenne en général" déclare-t-il.

Une sacrée organisation

Ambrières-Cigné s'attelle donc maintenant à l'organisation de ce match. D'après le co-président, Olivier Remon, le club pourra jouer sur son terrain synthétique. Reste à savoir si le match aura lieu le samedi ou le dimanche, mais le président du Mans, Thierry Gomez, a fait savoir au club mayennais qu'il préfèrerait jouer le samedi. La rivalité sportive entre Le Mans et le Stade Lavallois fait partie des paramètres à prendre en compte. Sur les réseaux sociaux, des supporters des Tango ont déjà appelé les fans de foot à assister à cette rencontre de coupe de France.