Coupe de France : parcage visiteurs fermé pour l'ASNL à Belfort en 16e de finale

La tuile pour les supporters de l'ASNL qui avaient décidé de faire le court déplacement à Belfort pour les 16es de finale de Coupe de France le samedi 18 janvier prochain, face à l'ASM (N2) au stade Serzian. La commission de discipline a condamné le club au chardon à verser une amende et a décidé de fermer le parcage visiteur lors du prochain match de l'ASNL dans la compétition.

Une décision notifiée cette semaine suite aux incidents survenus lors du 8e tour de Coupe de France le 8 décembre dernier entre Vauban Strasbourg et l'AS Nancy Lorraine. Les supporters de l'ASNL présents avaient allumé des fumigènes et avaient entonné des chants à caractère injurieux et homophobe. Des chants qui avaient été relevés par le délégué de la rencontre même si le match n'avait pas été interrompu comme plus tôt dans la saison.

Cela ne veut pas dire pour autant que les supporters ne pourront pas venir à Belfort. A moins que la préfecture ne décide de prendre un arrêté interdisant le déplacement. Ce n'est pas encore le cas.

Belfort - ASNL, à vivre en intégralité sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr à partir de 14h45.