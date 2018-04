Caen, France

Le PSG a éliminé le Stade Malherbe Caen ce mercredi 18 avril 2018 en demi-finale de la Coupe de France de football. Les Parisiens rejoignent ainsi les Vendéens des Herbiers qualifiés mardi soir contre les Picards de Chambly. Les Parisiens qui ont ouvert le score sur un but de Kyllian Mbappé en première période. Les Caennais sont revenus au score juste avant la mi-temps grâce à Ismaël Diomandé. En deuxième période, après un but de Cavanni refusé sur arbitrage vidéo, les Parisiens ont accusé le coup. Mais Kyllian Mbappé a porté un second coup aux Caennais à la 80e minute de jeu. Un ultime but a été inscrit par Nkunku pour les Parisiens à la 95e minute de jeu.

Plus de 20.000 personnes ont assisté à la rencontre au stade d'Ornano. Un match historique pour le Stade Malherbe de Caen qui n'avait jamais atteint ce niveau jusqu'alors.