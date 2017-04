Coupe de France - Paris gifle Monaco (5-0) et file en finale

Ce mercredi soir, le PSG n'a fait qu'une bouchée de Monaco en demi-finale de la coupe de France. Une victoire 5 à 0 pour des parisiens qui ont joué le jeu face à un AS Monaco venu les mains dans les poches au Parc des Princes. Paris affrontera en finale Angers le samedi 27 Mai au Stade de France.

Il n'y a quasiment pas eu de match et franchement le PSG a eu du mérite d'être dans son match. La faute à ce Monaco de Leonardo Jardim venu au Parc des Princes avec une équipe de jeunes sans expérience. Dans cette rencontre, le PSG a fait son match et profité de la jeunesse de Monaco pour inscrire 5 buts (Draxler 26', Cavani 31', Mbae csc 50', Matuidi 52' et Marquinhos 90'). Paris affrontera une équipe en finale qui aura beaucoup plus envie que Monaco, Angers le 27 mai prochain.